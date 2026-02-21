應付春節催婚 興起高價租對象 專業演員扮情侶一日3000元 惟律師提醒︰人身租賃無效 出事難追

每逢春節，無數適齡單身青年面對「回家即催婚」的困擾，為了應對父母、親戚的輪番追問，不少人將希望寄託在「租對象」上。2026年春節前夕，二手交易平台、社交平台上的租友服務報價飆升，其中除夕單日最高價直衝3,000元（人民幣，下同）。但這場看似能解燃眉之急的交易，不僅藏著人身安全大禍，更踩著法律紅線，有律師警示，此類「人身租賃」行為不受法律保護，一旦碰觸，這樣的交易存在風險，可能出現人身安全問題，此外也可能引發經濟糾紛。

租友報價因地因時飆升 上百人詢問

在某二手交易平台，多個商家掛出「專業演員假扮情侶」業務，其中一個商家的服務鏈接顯示，已有180多人諮詢，成功完成20餘次服務。該商家聲稱是實體公司、支持對公收款，可在全國匹配演員，報價則要隨地區、時長浮動，而除夕當天的報價最為驚人，一線城市最高可達一日3,000元，即便普通地區，單日價也不低於1,500元。商家表示「演員都是專業的」，至於交易方式，商家稱「簽不簽合同都行」，只需先付定金，演員到場後結清尾款，全程走對公賬戶。

社群招工4日每日400元 存安全風險

相較於商家的天價報價，社交平台上的個人招租價格稍低，但風險更甚。有招工中介在社群內發布消息，稱有客戶招人行扮演4天女友，報銷路費、每日400元現結，卻要求女方住在男方家中；有不少網民也自行發帖招租對象，其中有網民招租時承諾，女方收到的親友紅包可全額帶走、包吃住接送，並強調「保持安全距離，不接吻」，但不少網民仍質疑其安全性。

平台商家亦聲稱，「會要求演員定位、拍現場視頻保障安全」，還約定不私下獨處，僅可公開場合牽手、挽胳膊撐場面，但這些口頭承諾毫無法律效力，一旦發生意外，受害者根本無處求助。

面對愈演愈烈的租友熱潮，各大平台試圖遏製這類交易。測試發現，如果在在社交平台搜索「租女友」「租男友」，頁面置頂會直接彈出「謹慎甄別，註意個人安全」的強製提醒，部分平台甚至直接屏蔽搜索結果；二手交易平台則攔截相關商品上架，迫使商家更換如「過年」、「催婚」等隱晦關鍵詞引流。

律師：人身不能租賃 不受法律保護

這場看似你情我願的交易，在法律專家眼中也危機四伏。江蘇中慮律師事務所合夥人滕尚麗律師表示，首先人身不能作為租賃標的，以「人身租賃」為標的協議不受法律保護。其次，租友存在人身安全風險和財產風險，比如雙方互不了解，陌生異性獨處、同宿、返鄉，易發生性侵、猥褻、非法拘禁、故意傷害等人身安全風險，被租方返鄉後人生地不熟，遇險難求助 。

財產方面，「租賃方」提前打款後，如果對方失聯、不履約、中途離場，無合同難追回錢款。合同無效，發生糾紛法院難以支持；服務完成後，租方如果賴賬、克扣費用，提供服務一方也很難維權。此外，父母等親戚給的紅包、見面禮、貴重禮物，在法律上視為贈與；無提前約定，被租方有權不返還，極易引發家庭矛盾與訴訟。