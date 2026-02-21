人形機械人震撼春晚 2年前投資宇樹 一港股成「幕後大贏家」  母公司為首批「走出去」國企

人形機械人成為今年內地央視春晚熱話，包括宇樹科技、銀河通用、松延動力及魔法原子等企業的人形機械人齊齊登上春晚舞台。當中，港股上市的首程控股（697）被稱為「幕後大贏家」，皆因今次亮相春晚的機械人企業中，宇樹科技、銀河通用、松延動力均為首程控股有份投資的公司。

首程控股周五收報2.35元，升11.9%。過去一年累升近70%。

屬松延動力第一大外部投資機構

據內地傳媒報道，宇樹科技、銀河通用、松延動力均為首程控股投資的公司。其中，松延動力在春晚開演前宣佈參演，首程控股是其第一大外部投資機構，自2024年領投後持續加碼。

為宇樹連接銷售代理與場景資源

而第三度登上春晚舞台的宇樹科技，首程早在2024年開始投資，除了提供了資金支持，還為其連接了銷售代理與場景資源。宇樹科技現為內地知名度最高的人形機械人初創公司，早前有報道指這間初創公司準備最遲於今年第二季上市。

相關文章：央視春晚變人形機械人競技場 四大企業各砸1億元贊助 帶貨效應驚人「63萬元機械人被搶空」

事實上，從事基金管理服務及停車資產經營管理的投資控股公司首程控股（697）早於2023年就開始布局內地機械人行業。該公司於2023年底聯合北京國管於發起設立總規模達100億元機械人專項基金用於扶持中國的機械人企業。

而瀏覽首程控股在港交所披露易的頁面，會發現該公司頻繁發出公告，披露對機械人產業的投資。隨着全球機械人產業加速商業化落地，該公司近年被市場人士視為機械人板塊的黑馬，亦有人戲稱他已變身為「機械人概念ETF」。

機械人產業投資逾20億人民幣

首程管理層早前透露，集團至今管理基金已在機械人產業上投資逾20億元人民幣，涉及約20間公司。更預告包括宇樹科技在內，有4間被投將企業啟動上市。

此外，首程積極發展機械人To B代理業務。據內媒早前報道，該公司已簽約近100家機器人公司，為被投企業拓展市場提供了成熟的渠道；除了線下門店持續擴張，其直播平台在今年1月正式登場，在抖音號和視頻號同步上線，聯動宇樹科技、松延動力、雲深處、微分智飛等多間機器人生態企業，打通機械人產業在消費層面的線上線下銷售。

首鋼集團在港擁4間上市公司

老股民或會記得，首程控股前稱「首長國際」，在2020年6月改成現在名字。首程控股作為首鋼集團在港上市公司之一。1992年，首鋼集團在香港設立全資子公司首鋼控股（香港）有限公司（簡稱「香港首控」），成為中國第一批「走出去」的大型國有企業。香港首控旗下有4間在港股上市的公司，包括首程控股、首鋼資源（639）、首佳科技（103）、環球數碼（8271）。

至於首程控股，除了持股約24.9%的大股東首鋼集團，主要股東還包括歐力士股份、周大福創建（659）、陽光保險（6963）等。

另外，首程控股周五早上發公告，指發行於2026年到期本金額為1.8億美元及息率為0.75%的可轉換債券，所有未償還債券已悉數轉換為轉換股份。於公告日期，無任何已發行但未償還的債券。該公司已向聯交所就債券申請撤銷上市。並預期於3月2日營業時間結束時生效。



