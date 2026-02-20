Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Anthropic發布新AI模型Claude Sonnet 4.6 幻覺和奉承傾向較低

商業創科
更新時間：11:01 2026-02-20 HKT
發佈時間：11:01 2026-02-20 HKT

繼半月前推出AI模型Claude Opus 4.6後，人工智能初創企業Anthropic又發布新人工智能模型Claude Sonnet 4.6，旨在以日益復雜的方式更好地操作用戶電腦，進一步提升AI工具任務處理效率。

Anthropic指出，Claude Sonnet 4.6能在電腦上執行需要多個步驟的操作，如填寫網頁表單並在多個瀏覽器標簽頁之間協調訊息。

編程方面更可靠 幻覺和奉承傾向較低

Anthropic在博客文章稱，該模型在使用電腦方面顯然仍落後於最熟練的人類，但進步速度依然令人矚目。Sonnet 4.6現已成為Claude聊天機器人免費用戶和Pro訂閱用戶的默認選項。Anthropic表示，新模型在編程方面也比前代產品更為可靠，而編程一直是公司的重點領域。

Anthropic公司又稱，「Claude Sonnet 4.6 是我們迄今為止功能最強大的 Sonnet 模型。」Sonnet 4.6 在測試版中擁有 100萬個代幣的上下文窗口。至關重要的是，Anthropic 報告稱，Sonnet 4.6 在內部安全測試中表現良好，幻覺和奉承傾向較低。

