永明金融續攻數碼轉型 冀成私營年金「一哥」

香港永明金融持續投入資源推進數碼轉型，行政總裁林嘉言表示，公司計劃上半年內把便利理財顧問的一站式數碼工作平台Advisor Workbench及人工智能助手Advisor Buddy升級至2.0版，並計劃下季推統一客戶平台One Web One App，方便客戶一個平台查閱各類保單及強積金。公司業務方面，他冀「做好年金這個市場，成為私營年金市場一哥」。他又向員工發放好消息，稱「有信心(今年)有人工加、有花紅」。

AI無法取代理財顧問

人工智能(AI)等數碼科技正威脅多個工種或被取代，尤其後台工作。對此，林嘉言說，「未來一至三年，唔覺得AI會勁到完全取代(人手)處理所有後台的工作流程.....但(後台人員的工作)性質會改變就肯定會發生」。正如Advisor Buddy由去年10月至今，已處理逾6000個查詢，令客服中心接獲理財顧問關於產品、服務類別的查詢量大減8成，讓客服中心現時每20個員工當中，可騰出至少5、6個由接聽來電轉為主動致電服務客戶。

長遠而言，他認為行政工作可能被AI或其他科技取代，但理財顧問則無法被取代，始終客戶購買人壽保單是講求一種長期信任和關係，尤其銀碼越大或年期越長的保單，而AI可作輔助，讓理財顧問有更多時間關心客戶。

Advisor Workbench可讓理財顧問在同一平台上更便捷地處理提交申請、管理保單等工作，現已令逾60個工作流程自動化，保單提交時間亦縮短三分二。林嘉言透露，擬於首季尾、第2季初將 Advisor Workbench升級，冀新增Super Dashboard (超級儀表盤)功能，增加資訊透明度，如理財顧問的績效數據等。同時，目標在第2季將方便理財顧問查詢問題的 Advisor Buddy升級至2.0版本。永明又計劃第2季推One Web One App，讓客戶登入一個平台便可查閱個人保險、團體保險及強積金資料，並可更新個人資料、操作基金轉換指示、提交小額索償等。

公司業務方面，他期望年金業務有增長，並構思將年金產品優化，盼成為本港私營年金市場的一哥。