OpenAI夥塔塔集團印度拓AI基建 有望建成印度最大數據中心

OpenAI正在與印度塔塔集團（Tata Group）合作開發人工智能技術，包括數據中心基礎設施，該基礎設施有望成為印度最大的數據中心。

據彭博報道，OpenAI將與塔塔集團及其技術服務部門TCS合作，協議的一項重要內容是TCS將建造一座100兆瓦（megawatt）的數據中心，未來可能擴建至1吉瓦（gigawatt）。一座1吉瓦的資料中心通常耗資350億至500億美元。

OpenAI行政總裁奧特曼目前正在印度參加人工智能高峰會。另外，TCS將在全球擴展其OpenAI產品。雙方也將合作，為印度青年提供人工智能培訓和資源。塔塔集團將有數千名員工獲得ChatGPT企業版的使用權。

