Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenAI夥塔塔集團印度拓AI基建 有望建成印度最大數據中心

商業創科
更新時間：15:45 2026-02-19 HKT
發佈時間：15:45 2026-02-19 HKT

OpenAI正在與印度塔塔集團（Tata Group）合作開發人工智能技術，包括數據中心基礎設施，該基礎設施有望成為印度最大的數據中心。

據彭博報道，OpenAI將與塔塔集團及其技術服務部門TCS合作，協議的一項重要內容是TCS將建造一座100兆瓦（megawatt）的數據中心，未來可能擴建至1吉瓦（gigawatt）。一座1吉瓦的資料中心通常耗資350億至500億美元。

OpenAI行政總裁奧特曼目前正在印度參加人工智能高峰會。另外，TCS將在全球擴展其OpenAI產品。雙方也將合作，為印度青年提供人工智能培訓和資源。塔塔集團將有數千名員工獲得ChatGPT企業版的使用權。

相關文章：OpenAI新一輪融資或突破千億美元 據報亞馬遜、軟銀、英偉達及微軟參與投資

 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
19小時前
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
90年代TVB「多情小生」勁走樣？近照驚見斷崖式衰老 身形暴瘦健康惹擔憂
影視圈
7小時前
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
6小時前
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
多間連鎖茶記餐廳實施「新年價」  港男指加二無阻坐滿6成客：邊個話市道唔好 網民點出真實情況...
飲食
2026-02-18 12:50 HKT
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
00:32
土瓜灣男子為救愛貓失足墮樓 倒卧花槽送院不治
突發
12小時前
中環天橋封閉！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
中環天橋停用！連接ifc至中環碼頭19年 網民集體懷念「無圍板果陣真係好靚好舒服」
生活百科
19小時前
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
王菲春晚後台疑凸點惹議：沒穿內衣沒大不了 「目露凶光」畫面流出 網民斥不把粉絲當家人
影視圈
23小時前
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
TVB「頭號是非女神」宣布拍拖上下失守？穿低胸短裙坐姿豪放「露靚股」  醜聞纏身被勒令停工
影視圈
2026-02-16 20:00 HKT
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
赤馬紅羊劫60年一遇 歐美迎「是非星」最凶險 「六白偏財星」大利一方位
投資理財
10小時前
港漂上水買樓 收樓前發現「缺契」 疑律師行遺失 買家嘆「首次香港買房 確實跟內地不一樣」
港漂上水買樓 收樓前發現「缺契」 疑律師行遺失 買家嘆「首次香港買房 確實跟內地不一樣」
樓市動向
10小時前