OpenAI新一輪融資或突破千億美元 據報亞馬遜、軟銀、英偉達及微軟參與投資

商業創科
更新時間：11:39 2026-02-19 HKT
發佈時間：11:39 2026-02-19 HKT

彭博引述知情人士報道，OpenAI即將敲定新一輪融資的第一階段，預計將籌集超過1000億美元資金。

估值或將超過8500億美元

據知情人士表示，隨著OpenAI準備在AI基礎設施投資上花費數萬億美元，公司的總體估值（包括最終融資）可能超過8500億美元。這一數字高於最初預期的8300億美元。知情人士指該公司在之前的估值維持在7300億美元。

報道又指，融資首輪的資金主要來自戰略投資者，包括亞馬遜、軟銀集團、英偉達和微軟。如果這些公司按討論中的最高範圍進行投資，這些承諾將接近1000億美元，並預計這些公司將在本月底前確定他們的資金分配。

知情人士又表示，交易的下一階段將包括風險資本公司、主權財富基金和其他金融投資者，預計將在稍後完成，並可能使總融資金額大幅提高。

或擴大使用亞馬遜晶片等

此前有報道指，亞馬遜預計將投資高達500億美元，軟銀將投資高達300億美元，英偉達已討論投入200億美元。來自企業投資者的資金預計將在本年度內分幾期或分期付款。另外，作為與亞馬遜合作的一部分，知情人士表示OpenAI預計將擴大使用亞馬遜晶片及雲計算服務。

