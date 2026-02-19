英偉達GTC大會3.16舉行 黃仁勳：將發佈「令世界驚訝」新晶片 「所有技術都已逼近極限」 大行關注AI銷售展望

英偉達行政總裁黃仁勳預告，3月16日在聖何塞舉行的GTC 2026（英偉達全球技術大會2026）上，將揭曉一款「令世界驚訝」的晶片，稱「所有技術都已經逼近極限，所以一切都充滿挑戰」，外界估計較大機會是Rubin架構新產品。另外對於今次GTC大會，大行花旗關注該公司對今明年AI相關銷售前景的初步展望，又相信下周三（25日）這間晶片巨頭將釋出強勁的業績指引。

黃仁勳表示，該公司準備了幾款世界前所未見的新晶片，「所有技術都已經逼近極限，所以一切都充滿挑戰。」但他強調：「有了這樣一支團隊（由英偉達和SK海力士的記憶體工程師組成），沒有甚麼是不可能的。」

或為Rubin架構新產品

黃仁勳未透露新晶片的型號，有科技媒體推測，可能是基於Rubin架構的成熟產品。Rubin架構最早於2024年台北國際電腦展（Computex）上預熱，並於2025年GTC大會發布。

而另一個可能，是提前展示下一代Feynman架構的原型。該架構計劃於2028年接棒 Rubin，Feynman架構預計將採用 A16（1.6nm）工藝，並引入矽光子技術，利用光而非電進行數據傳輸，從而突破「摩爾定律」的物理限制。

傳上周宴請工程師團隊

據報黃仁勳上周五（2月14日）宴請合作夥伴的工程師團隊，黃仁勳當晚現身公司總部附近的一家韓式炸雞餐廳，在約兩小時內為30多名SK海力士及英偉達工程師逐桌敬酒致意。

報道指他反覆強調「我們是一個團隊」和「我為你們驕傲」，並敦促工程師「通過不懈挑戰和努力交付非凡成果」，指的是SK海力士承諾供應的第六代HBM4產品。他在敬酒時表示：「AI加速器和HBM4代表了非凡的、世界上最具挑戰性的技術。我為所有夜以繼日工作的你們感到驕傲，我相信你們將交付卓越成果。」

鞏固SK海力士合作地位

分析指這場聚會釋出的明確訊號是，提升SK海力士維持HBM4最大供應商地位的可能性。HBM4被英偉達視為Vera Rubin加速器的關鍵差異化組件，較競爭對手AMD的同類要求高出30%以上。

報道引述業內消息指，英偉達去年12月初步分配了今年的HBM供應份額，SK海力士獲得55%以上，三星電子佔20%至30%，美光科技約20%。

花旗料下周業績指引勁

另一方面，英偉達將於2月25日公佈季績及指引，花旗近日預期對這間晶片將釋放強勁的業績指引，維持對英偉達的「買入」評級，並給予270美元的目標價。

花旗分析師Atif Malik的報告指，預測英偉達上季收入約670億美元，高於市場普遍預期的656億美元；同時，預計公司對下一財季的收入指引將達到730億美元，亦高於市場預期的716億美元。

Malik相信，B300銷情持續，加上Rubin架構的推出，將推動英偉達在2026年下半年實現按年34%的銷售增長，高於2026年上半年約27%的增速。

關注GTC大會銷售展望

他又指，目前大部分投資者的關注點已不再限於今次業績，而是3月中舉行的年度GTC大會，預計該公司將重點闡述其推理路線圖，以及對2026年至2027年AI相關銷售前景的初步展望。

Malik認為在中長期角度看，英偉達當前估值「具備吸引力」。隨着市場對2026年業績能見度逐步提升，該股有望在2026年下半年跑贏大市。