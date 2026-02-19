Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

發展黃金市場為今年重頭戲 許正宇：逾十銀行加入港金結算公司理事會

財經事務及庫務局局長許正宇接受電台訪問時表示，發展黃金市場是今年的「重頭戲」。在上月舉行的亞洲金融論壇期間，港府與上海黃金交易所簽訂合作協議，成立港金結算公司，政府下一步將全力落實該公司的實體運作。他透露，現時已有超過10間本地及國際銀行確認加入港金結算公司理事會，目標在今年之內啟動運作。

上月宣布成立、港府全資擁有的港金結算公司，由許正宇出任董事會主席，上金所代表出任副主席，將會開發香港的黃金中央清算系統。港滬兩地亦會探討黃金市場「互聯互通」。

冀港金結算公司年內營運

許正宇指出，因應目前「東升西降」的大趨勢，全球投資者正尋求多元化配置，避免過分依賴傳統歐美市場。在這樣的變局之下，黃金及其他另類資產將衍生新機遇，而香港成立港金結算公司，正好讓投資者在分散配置時以香港為首選。他強調，香港與上海強強聯手，提升國家在貴金屬市場的整體話語權，不但是香港商品市場的新發展，更是服務國家金融強國建設的重要一環。 

另一方面，香港新股市場暢旺，但市場亦掀起對新股質素的關注。許正宇表示，香港一直非常重視市場質素，未來審批企業上市時，亦會繼續堅守相關標準。他續稱，股市及債券市場的升級工作亦刻不容緩，未來將進一步優化上市規則，持續完善二級市場的交易機制。
 

