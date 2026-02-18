Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

蘋果據報加快研發AI眼鏡、吊墜及AirPods 最快今年發佈

商業創科
更新時間：09:23 2026-02-18 HKT
發佈時間：09:23 2026-02-18 HKT

蘋果公司日前宣佈將於3月4日舉行產品發佈會後，據彭博引述消息報道，公司正加速開發3款新型可穿戴設備，以轉型由AI驅動的硬件。該3款設備分別為智能眼鏡、吊墜及一款具有更強大AI功能的AirPods，全部圍繞Siri數位助理構建，並依靠人類視覺來執行操作，其中智能眼鏡可能會在2027年發布，而AirPods和吊墜可能最早今年或明年發布。受消息影響，蘋果周二股價升3.2%，收報263.88美元。

智能眼鏡定位更高端

報道指出，上述產品都與蘋果iPhone系統相連，並依賴不同功能的攝像頭系統。其中AirPods和吊墜的設計定位是更簡潔的產品，配備低解析度相機，主要功能是輔助AI運行，而不是用於拍照或錄影；相反，智能眼鏡定位會更加高端，功能也更加豐富。

庫克：感到非常興奮

報道提到，蘋果行政總裁庫克在本月初一次全體員工大會上，暗示公司將大力進軍AI設備領域，並指蘋果正在研發由AI驅動的「全新類別產產品」，對此感到「非常興奮」。他又補充，公司正在投資新技術，「世界變化很快」​。

主打高質量及相機技術

針對智能眼鏡而言，將配備一個能夠拍攝照片和影片的高解析度相機，並計劃最快於12月開始量產，並於2027年正式對外發售。與Meta目前大多數產品一樣，這款眼鏡不會配備顯示器，其互動介面將依靠揚聲器、麥克風和攝影機，用戶可以使用其撥打電話、訪問Siri、根據周圍環境執行操作、播放音樂和拍照，而蘋果的目標是在質量和相機技術兩個關鍵領域打造這款產品的差異化優勢。

吊墜如智能手機「常開」鏡頭

吊墜方面，本質上可作為智能手機的「常開」鏡頭，同時內建麥克風用於Siri語音輸入，一些蘋果員工更稱之為手機的「眼睛和耳朵」。與Humane AI Pin不同的是，蘋果這款裝置沒有投影機或顯示系統，其設計也嚴重依賴iPhone進行處理，雖然配備了專用晶片，但運算能力更接近AirPods，而非Apple Watch。

該產品的一個爭議點在於是否要內建揚聲器，讓用戶能夠直接與設備進行對話，意味可以將iPhone放在口袋或包包，不必戴AirPods。蘋果則正努力讓用戶能夠以兩種主要方式佩戴AirTag大小的吊墜，一種是夾在衣服上，另一種是作為項鍊的吊墜。

另一美媒《The Information》早前曾報道該項目仍處於早期階段，仍有可能被取消，但如果蘋果最終決定推進該設備，最早可能在明年發布，其他產品的計劃也尚未確定。

AirPods最早於今年推出

此外，蘋果計畫最早於今年推出新的AirPods，但其實這款產品已經研發了一段時間。公司一直在穩步為這款產品添加AI功能，包括去年推出的全新即時翻譯模式。

除了穿戴式設備，蘋果還在開發一系列面向家庭的AI設備，該系列產品包括一款基於即將推出的Siri升級版打造的智慧顯示屏，以及一款配備更大螢幕和機械手臂的後續版本。此外，蘋果還在研發升級版HomePod揚聲器和一款用於家庭安防和自動化的緊湊型室內感測器。

相關文章：蘋果傳再推遲Siri升級計畫 測試發現新問題 「有時無法正確處理查詢」

