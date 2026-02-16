曹操出行Robotaxi車隊達100輛 開啟無人化及規模化探索

曹操出行（2643）今日宣布，於杭州市濱江區投放的Robotaxi車輛規模已於上周三達100輛，並由「綠色智慧通行島」提供營運支援，標誌着其Robotaxi 2.0階段的關鍵起步。該股周一收報35.48元，跌近4%。

集團表示，作為吉利控股集團Robotaxi最重要的商業化載體，規劃了清晰的「三步走」戰略：初期聚焦技術驗證與小規模測試營運；現階段將完成由主駕安全員模式向無人化營運的過渡，並探索有人駕駛與無人駕駛混合營運模式；未來則將以完全客製化的Robotaxi在全球範圍內展開全面商業化營運。

已啟用首個「綠色智慧通行島」

集團又指，隨着車隊規模提升，將進一步驗證服務可靠性，並已於杭州啟用全球首個「綠色智慧通行島」，具備自動換電、自動清潔、車輛內務整理、智慧調度、自動結算等功能，未來將逐步延長Robotaxi單日服務時段、擴大服務覆蓋範圍，並推出曹操智行RAS遠端安全服務平台，全面導入智慧化資產管理系統。

在深化國內布局的同時，曹操出行亦積極拓展國際合作，已與阿布達比投資辦公室（ADIO）簽署合作備忘錄，並將於今年在當地設立辦事處，與當地機構合作推動自動駕駛與綠色出行技術的試點應用。

此外，集團正與吉利及相關合作夥伴共同開發預裝專屬自動駕駛組件及應用的Robotaxi完全客製化車型；該車型將於今年正式亮相，並計畫於2030年前累計投放10萬輛。