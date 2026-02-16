Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

百本醫護力拓新業務 包括社區藥房及牙科 料僱傭服務增長快一些

發佈時間：11:46 2026-02-16 HKT

經營醫護人手，以及家居護理服務的百本醫護（2293）去年積極開拓3個新業務，包括社區藥房、牙科和僱傭服務。百本醫護主席奚曉珠表示，公司希望提供一站式服務，認為舊有業務很穩定，預計僱傭服務處於起步階段，增長能夠快一些，又提及在疫後和現時本地經濟較弱下，去年度公司的醫護培訓按年錄得兩位數的增長。

僱傭放假時 可提供人手作取替

她表示，自疫情爆發至今，公司的醫護培訓業務表現好，因為疫情關係及現時的經濟較差，醫療有確實的需求和較為穩定，又透露部分護士或醫護人員亦會報讀，以增值自己或藉此轉部門，另公司的醫護培訓業務最大的競爭者為政府。

僱傭服務方面，她表示公司會提供護理課程予僱主，讓其僱傭學習，以提高衛生水平，以及了解香港對衛生的標準，而非家中有長者或病人才需要懂得這些護理知識，此與坊間的僱傭介紹中心有區別。現時該業務的發展情況良好，亦有客人同時採用公司的家居護理和僱傭服務，另當僱傭放假時，公司可提供醫護人手或家務助理作取替。不過，由於該業務是一次性收入，加上要投資於廣告，以及贈送課程予僱主，目前毛利未必很高。

料第4季起推社區藥房計劃

政府預計今年第4季起推行社區藥房計劃，而「社區藥房計劃」投標已於本月初截止，中標者可為合資格患者配發指定藥物、提供藥物諮詢等。她相信公司中標的機會大，因為有知名度、儲存藥物的空間大，以及有提供西醫、中醫等診症服務。她提及社區藥房的利潤是薄，因為藥物收費的利潤薄，亦需要聘請藥劑師，故需要建立體量。

前海關關長鄧以海自去年8月起，出任該公司的獨立非執行董事。她表示，鄧以海的「人面廣」，擔任很多公司的獨立非執董，可以在公司業務層面幫手「牽線」。另一邊廂，該公司去年度動用閒置現金結餘約4217萬元收購SPDR金ETF，而每盎司現貨金價上周五收報5042.04美元，以該價位計，年初至今累升16.7%。她表示，由於全球經濟波動，公司暫時會繼續持有SPDR金ETF，增持則為未知之數。

