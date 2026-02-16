Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

OpenClaw創辦人加入OpenAI 擬打造「連媽媽都會使用智能體」

商業創科
更新時間：10:29 2026-02-16 HKT
發佈時間：10:29 2026-02-16 HKT

OpenAI、Meta及Google等科技巨頭持續爭相吸納頂尖AI人才，在AI代理工具OpenClaw近期快速走紅之際，OpenAI行政總裁Sam Altman在社交平台X上宣布，OpenClaw創辦人Peter Steinberger將加入OpenAI團隊。

大讚Steinberger是一位天才

他表示，Steinberger將加入OpenAI，致力於推動下一代個人代理的研發；同時大讚Steinberger是一位天才，對未來智能體如何相互協作、為人們提供實用服務有許多令人驚嘆的構想，並「預計這將很快成為我們產品的核心」。

Altman續指，OpenClaw將以開源項目的形式存在，OpenAI也將繼續為其提供支持，未來將是高度多智能體化的時代，而支持開源是實現目標的重要組成部分。

前身名為Clawdbot與Moltbot

Steinberger曾創立PDF處理公司PSPDFKit，在2025年底復出後推出了 OpenClaw。至於OpenClaw前身名為Clawdbot與Moltbot，可與DeepSeek等中國自主研發的語言模型實現兼容配合，還能與國內當地的即時通訊應用程式完成對接，適配性頗強。

此前，OpenClaw因能自主操控手機、清理郵件及預訂航班而在GitHub爆火，但其操作門檻依然很高。Steinberger表示，「我的下一個使命是構建一個連我媽媽都能使用的智能體。這需要更廣泛的變革，對如何安全地實現這一目標進行更多的思考，以及獲得最新模型和研究的權限」。

