恒地Central Yards與中環海濱通道初三啟用 配24小時空調和藝術元素
更新時間：13:58 2026-02-15 HKT
發佈時間：13:58 2026-02-15 HKT
恒基地產（012）宣布，中環新海濱旗艦項目Central Yards接駁國際金融中心商場和中環碼頭連接大樓的臨時行人通道，將於周四（19日，年初三）正式啟用，優化海濱步行體驗；至於現有的行人天橋，將同時封閉及進行拆卸。
集團表示，全新臨時行人通道的兩端連接點，毗鄰現有行人天橋的兩端，配置24小時空調系統及藝術元素，為公眾提供更舒適的步行環境。連接中環碼頭部分採用半開放式設計，與中環海濱一帶、維港景致及大自然無縫融合。
項目第一期計劃2027年開幕
當Central Yards第一期商場啟用時，臨時行人通道亦會拆卸，並改造為多功能綠化海景平台。公眾屆時將可經由商場通道，往返中環海濱和國際金融中心。
世界級海濱地標Central Yards 以「橋」為設計理念，連繫中環核心、周邊社區、大會堂及維多利亞港，並設有大型公共綠化空間。項目第一期計劃於今年第二季平頂，2027年開幕，第二期預計於2032年落成。
