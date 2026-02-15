Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

Meta智能眼鏡傳增人臉辨識 涉隱私風險 「美政治動盪或是好時機」

更新時間：09:54 2026-02-15 HKT
發佈時間：09:54 2026-02-15 HKT

Facebook於5年前關閉了其用於在社交網路照片中標記人物的人臉辨識系統後，據報Meta最快今年會為其智能眼鏡如與Ray-Ban或Oakley合作款式，導入人臉辨識功能，讓智能眼鏡用戶透過攝影鏡頭與AI助理，以識別人物並取得相關資訊。

內部代號為「Name Tag」

據《紐約時報》引述4位知情人士指出，有關人臉辨識功能的內部代號為「Name Tag」，但計劃仍有可能調整。報道引述了內部文件提到，公司從去年初已開始商議如何推出這項存在「安全與隱私風險」 的功能，並指美國政治動盪為發佈該功能提供了「好時機」。

民間社會團體或專注其他問題

根據一份來自負責包括智能眼鏡等硬件業務的Meta Reality Labs文件顯示，「我們將在一個充滿變數的政治環境中推出該功能，屆時許多我們預期會攻擊我們的民間社會團體，會將資源集中在其他（更緊迫的）問題上」。

實際運作料僅顯示連結好友

不過，為了降低新功能的爭議，Meta目前仍在評估實際運作的方式，據報該功能不會是「無差別的全球搜尋」，而是只會識別用戶在Meta旗下應用程式如Facebook、Instagram上已經建立連結的好友，或者是選擇公開Instagram帳號資訊的用戶身分。

5年前曾因強烈抗議關閉系統

值得留意的是，Meta早於2021年已考慮為第一代Ray-Ban智能眼鏡加入人臉辨識，但面對各界對隱私外洩的強烈抗議後，最終宣布關閉Facebook主要用於照片自動標記的人臉辨識系統。不過，隨着特朗普政府與大型科技企業關係密切，同時Meta的智能眼鏡也意外大增，該公司又重新投入這項努力。

此外，Meta於2024年以「防詐工具」名義讓該技術悄悄回歸Instagram與Facebook，並於2025年進一步擴展至美國以外地區，包括英國、歐洲與韓國。

相關文章：Meta據報洽AI智能眼鏡產能翻一番 提高至2000萬副或以上

