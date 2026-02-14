馬斯克旗下Grok美國市佔升至近18% 未受傳播色情內容影響

馬斯克旗下的AI聊天機械人Grok在美國的使用率過去幾個月持續增長，未有受生成並傳播色情內容的爭議影響。

據研究公司Apptopia的數據，Grok在美國的市場份額從2025年1月的1.9%上升到去年12月的14%，再到今年1月的17.8%，使Grok成為美國第三大使用率最高的聊天機械人，僅次於市場領導者OpenAI的ChatGPT和排名第二的Google Gemini。

ChatGPT市佔降至近53%

同時，ChatGPT的市場份額由去年1月的80.9%下滑至上月的52.9%，同期Gemini的市場份額從17.3%增長至29.4%。

電子營銷分析師Nate Elliott認為，X的交叉推廣是Grok增長的最大原因。X已將Grok整合到整個社交媒體平台，並在導航欄上顯示，並將不同級別的高級Grok訪問權與其部分付費訂閱捆綁在一起。

Grok上月捲入生成並傳播色情內容的爭議，受到譴責和審查。雖然X其後宣布的限制其平台上的Grok賬戶停止生成此類圖像，但路透本月初發現，Grok仍可繼續生成此類內容。

