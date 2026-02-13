Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

失實傳聞十年未止 李家誠告Google揭平台責任盲點｜梁偉聰

商業創科
更新時間：17:20 2026-02-13 HKT
發佈時間：17:20 2026-02-13 HKT

面對困擾近十年的失實傳聞，恒地（012）二公子李家誠終於決定採取法律行動，入稟香港高等法院控告周秀娜、5個 YouTube 頻道及 Google LLC，指對方多年來散播揑造內容，對其本人及家族造成嚴重傷害，或屬本港較少見直接將平台列為被告的案例之一。

在香港，個人直接向 Google 採取法律行動的情況本已不多，尤其在華人社會中，富豪與名人普遍傾向低調處事，避免公開爭議，以免牽動家族聲譽或引起不必要的社會關注。正因如此，華人富豪習慣保持「沉默是金」的態度，即使處理，往往是以律師信或私下溝通方式處理網絡上的失實內容，而鮮有正式提告。

再看今次的聲明，李家誠明確指出，相關失實傳聞已纏繞他接近十年，期間不但持續影響其個人生活，更在去年家族面對失去父親李兆基博士的沉痛時刻，再度被外界炒作。他形容這些揑造內容猶如在他及家人的「傷口上灑鹽」，不但加深情緒上的打擊，也令家族名譽承受不必要的傷害。

為自己及家人尋回應有尊重

在這樣的背景下，他選擇不再沉默，而是以正式法律程序回應多年來的失實指控。這不僅反映事件在他眼中已超越可容忍的界線，也顯示他希望透過司法途徑劃清事實，阻止網絡謠言繼續發酵，並為自己及家人尋回應有的尊重。

今次行動特別之處，是控告對象包括周秀娜。聲明提到：「在2025年6月，周秀娜小姐在宣傳其新電影作品期間，接受某個 YouTube 頻道訪問時，預先溝通要談論她被包養的傳聞，她的言論又再一次引發網絡上揑造李先生與周秀娜小姐虛構關係的大量討論及視頻。」

從時間點來看，應是指前 TVB 主播方健儀的 Youtube 節目《女人方言》訪問周秀娜。當時周秀娜回應稱：「我真係覺得好冤枉，嗰個冤枉係我覺得我係咪因為咁所以冇拖拍？我真係唔知點解會咁樣傳出嚟，我又唔認識嗰個當事人。」有關言論是否構成法律責任，仍有待法院裁決。

Google任由內容農場擴散

今次提告的關鍵意義是在於，李家誠將矛頭指向平台本身，聲明中提到，他過去多年曾多次要求 Google LLC 移除 YouTube 上的失實內容，但平台一直未有採取行動，甚至任由揑造、AI 合成影片及內容農場式的標題與敘事持續擴散。這種「放任式」的內容生態，正是近年網絡謠言能夠迅速繁殖的核心原因之一。

本欄早前在《AI影片工廠失控：當假資訊開始自動增生》一文已指出，AI 影片正全面氾濫。而且，這場問題的核心其實不在內容創作者，而在平台本身。YouTube、TikTok 作為內容分發樞紐，必須承擔更大責任。平台應立即投入資源，以 AI 管治 AI。

據筆者自己觀察，由 AI 生成的內容農場影片，已隱隱超越用人手剪片的數量。在內容農場文化下，真假資訊被混合包裝成「吸睛故事」，平台的演算法又傾向推送高點擊率的素材，令失實內容不但不會自然消失，反而會因為流量而被不斷放大。

遠超任何人能承受澄清能力

內容農場創作者正在盈利，平台在流量機制下亦難免從高點擊內容中受益。當有資源、有能力的富豪亦要忍受長達十年的痛苦，一般公眾人物若是不幸成為「吸睛故事」的主角，又怎樣去扭轉農場文章對自己的名譽損害呢？

今次案件的重要性，不僅在於一名富豪選擇打破沉默，更在於它揭示了當前網絡生態的一個核心矛盾。內容農場的增生速度，已遠超任何個人能夠承受的澄清能力，若然平台不加大管控力度，或缺乏一個有效改善機制，則平台只會成為這場失實資訊循環的幫凶。

梁偉聰－企業傳訊及財經公關顧問

🔗LinkedIn: https://bit.ly/3ClurwJ
🔗Facebook: https://www.facebook.com/lwcken/

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
01:53
李家誠控告周秀娜誹謗及騷擾 指引發虛假傳聞 強調不認識周秀娜、絕無任何關係
社會
8小時前
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
長髮女天星碼頭瀡滑梯式跣倒 途人掂行掂過無人扶起 網民一原因看透人情冷暖｜Juicy叮
時事熱話
9小時前
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
大批999.9千足純金「金條」 西營盤隨街放 網民不避嫌公開尋金地點｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
2026-02-11 08:00 HKT
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
李家誠控告周秀娜丨前𡃁模周秀娜賣性感上位 曾陷隆胸爭議 與「恩師」反目
影視圈
6小時前
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
70年代「低音歌后」兒子宣布再戰娛樂圈 不靠母蔭轉型挑戰新領域創事業第二春
影視圈
7小時前
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
海港城再現迷暈黨？南亞「神棍」自稱心理學家施讀心術 握手疑落藥 網民頭暈兩小時
社會
5小時前
融合科技、生活與藝術創意 城大《創新演煉》展覽 —— 以創科塑造未來
活動資訊
6小時前
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
01:13
廉署拘22人 涉7大廈屋苑大維修貪污 據悉阻截荃灣中心億元合約批出
突發
4小時前
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
李家誠控告周秀娜丨周秀娜靠自製緋聞維持人氣？堅稱單身屢傳緋聞 球星里奧費迪南與羅志祥上榜
影視圈
4小時前