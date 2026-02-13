Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

互聯網平台反壟斷合規指引出台 列八大新型壟斷風險 涉二選一、全網最低價等

商業創科
更新時間：16:35 2026-02-13 HKT
發佈時間：16:35 2026-02-13 HKT

中國市監局發布《互聯網平台反壟斷合規指引》，央視報道指，指引為支持和引導互聯網平台經營者有效防範反壟斷合規風險，促進平台經濟創新和健康發展。

市監局：為平台經營者劃清晰「紅線」

市監局指引，指引重點規定了壟斷協議、濫用市場支配地位、經營者集中和濫用行政權力排除、限制競爭等四類壟斷風險，為平台經營者劃出清晰明確的「紅線」。

為八大場景提出指導建議

指引將《反壟斷法》的系列核心條款轉化為具體可識別的行為邊界，根據平台經濟行業特點、經營模式、競爭規律等，提出了八個場景中的新型壟斷風險，包括平台間算法共謀、組織幫助平台內經營者達成壟斷協議、平台不公平高價、平台低於成本銷售、封禁屏蔽、「二選一」行為、「全網最低價」，以及平台差別待遇，為平台經營者加強反壟斷合規管理提供可操作性強的指導建議。

指引要求，平台經營者應遵循針對性、全面性、穿透性和持續性四大原則，開展反壟斷合規管理工作，實現規則公平、算法向善、競爭合規，切實承擔反壟斷合規主體責任，健全反壟斷合規制度，加強反壟斷合規管理，依法競爭、合規經營，不得利用數據和算法、技術、資本優勢、平台規則等從事《反壟斷法》禁止的壟斷行為。

對反壟斷合規制度進一步細化

市監局表示，互聯網平台經營者能夠通過平台規則、數據、算法、技術手段等，影響平台競爭生態，一旦從事排除、限制競爭行為，將會損害多方主體利益。當局指，平台經濟新業態新模式不斷湧現，競爭行為紛繁覆雜，平台經營者對識別壟斷風險、明晰行為邊界充滿期待，制定指引是對反壟斷合規制度規則的進一步細化，有利於回應平台經營者關切，支持、引導其精準識別、評估、防範壟斷風險。

