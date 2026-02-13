Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

EX.IO發行本港首個鏈上原生代幣化證券 掛鈎可轉換債券 可二級市場交易

商業創科
更新時間：16:45 2026-02-13 HKT
發佈時間：16:45 2026-02-13 HKT

數字資產全鏈路解決方案企業EXIO集團（EX.IO）宣布，旗下合規持牌虛擬資產交易平台EXIO Limited已正式上架區塊鏈原生代幣EXCB25，於OTC頻道面向專業投資者開放場外交易，並同步容許二級市場買賣，為全港首創同類產品實現二級流通。

首創代幣化證券二級流通 完成「發行—確權—交易」閉環

EXCB25為已於2025年9月完成鏈上鑄造的代幣化證券，底層資產為EX.IO發行的可轉換優先票據，並由內地國資背景信託機構中信信惠完成鏈下確權。時隔五個月，該代幣從發行申購階段邁入二級市場交易，成為本港首個完成「鏈上發行—信託確權—持牌交易所流通」完整閉環的代幣化證券產品。

產品結構方面，EXCB25採用「先債後股」設計，年化票面息率5%，持有人具備優先受償權，票據受香港法律管轄及香港國際仲裁中心仲裁支持。代幣支援合資格投資者於OTC頻道合規流轉，以以太坊智能合約一鍵交付。持有面值達125萬港元或以上者，可在特定條件下行使轉股權，將債權轉換為發行人股權。

EX.IO表示，是次上架承載四層戰略考量，一是透過具備「保底收益加股權期權」結構的產品，提升高淨值用戶資產留存率；二是引入已完成嚴格KYC/AML的合規用戶群，導入優質鏈上資產流量，優化平台交易深度；三是鞏固集團在真實世界資產（RWA）代幣化賽道的先發優勢；四是為未來上架更多類型代幣化證券沈澱經驗，構建合規代幣產品矩陣。

CEO：非單純上幣 為專業投資者開通合規Web3增長通道

集團聯合創辦人兼行政總裁吳晨表示，五個月前攜手中信信惠發行EXCB25，寫下同類產品發行新篇章；現於持牌平台開放二級流通，驗證傳統金融產品協議化、鏈下資產原生代幣化的閉環路徑。她形容此舉非簡單代幣上架，而是為專業投資者開通一條低風險參與合規Web3增長的結構化通道，集團未來將甄選更多代幣化證券產品上架，豐富投資選擇。
 

