會計師公會將推穩定幣發行機構獨立鑑證指引 數碼資產業務審計最快年底推

商業創科
更新時間：15:56 2026-02-13 HKT
發佈時間：15:56 2026-02-13 HKT

踏入新一年，香港會計師公會會長羅卓堅表示，公會將朝助業界審計虛擬資產等5方面發展，透露在本港發出首批穩定幣牌照後，公會將發布針對持牌穩定幣發行機構的獨立鑑證指引，另希望最快年底推出針對數碼資產相關業務的審計，為業界提供清晰指引，兩者均借鑑海外會計和審計機構的指引。而上月公會已發布指引，提醒業界適用於加密貨幣和穩定幣的香港財務報告準則，當中有詳細解釋。

人手緊張但會計水平不會降

本地新股市場暢旺，以及即將踏入本港業績期，他表示會計行業一向於1至3月時，人手方面會較為緊張，但本地會計業有專業水平，質素不會下降，如果會計師行「接唔到生意係唔會接」，變相企業尋找審計師較有難度，但仍會有會計師行「有空間接新客」。

地緣政治不會影響企業出海

地緣政治持續波動，他認為地緣政治會持續帶來影響，大部份會計師和企業已較為習慣，更重要是內地和香港經濟方面都向好，暫時地緣政治問題的影響不大，而近來中美關係較為穩定。他又指，地緣政治不會影響企業出海，直言「很多地方可去」，包括東南亞、一帶一路等國家，而在企業計劃出海至持續營運業務方面，會計師都能受惠其中，包括計劃出海時計算投資額、投資回報；策劃收購方式、法律架構、稅務安排；內控和財務報表，加上內地政府鼓勵出海。

會計業重覆性工作可運用AI

其餘4個今年發展方面包括吸引優秀人才、內地及國際事務、推動行業數碼化，以及加強可持續發展。他表示近4年公會學生會員人數穩步回升，目前有約1.2萬人，另有4.8萬個會員。他提及，會計行業應擁抱AI，會計業有很多重覆性工作，運用AI可節省重覆性工作的需時，準確性會較高，但仍然要會計師分析、整合，以及決策，人手不會被AI取代，公會將繼續培訓更多會計師。他指出，「以前去大學搵（人才），但我發覺大學搵，可能已遲了，因為已揀科」，所以公會將會在中學或小學宣傳。

該公會每年都會拜訪中國財政部和證監會等監管機構，以了解內地最新的發展和方向，如是否繼續鼓勵新股來港上市，或者其他影響香港的政策，並計劃今年6月訪問內地。此外，會財局正進行香港可持續核證監管框架公眾諮詢，香港會計師公會正就此收集意見，將在3月底提交意見。
 

↓即睇減息部署↓

