星展初級職員獲一次性特別花紅6000元 去年內地客財管業務雙位數增

商業創科
更新時間：14:22 2026-02-13 HKT
發佈時間：14:22 2026-02-13 HKT

星展香港員工今年加幾多人工及獲發多少年終花紅尚待揭曉，但母公司星展集團在周一公布業績同日就宣布，將向初級職位員工發放一次性特別花紅1,000坡元。而受惠者涵蓋集團全球業務逾2.3萬名員工，自然亦包括星展香港一班初級職位員工，據悉只要職級為senior associate (類似經理級)或以下，以及做夠一年或以上的合約員工都會獲發一次性特別花紅6000港元。星展香港內部亦已向有關員工發出電郵通知，二月份出糧時便會收到該筆額外獎勵金。此外，星展的澳門初級職位員工就獲發6180澳門幣。

表彰初級員工在艱難環境中貢獻

星展集團在新聞稿中指出，集團已為今次發放特別花紅預留了1,800萬坡元。該集團也曾在2024年向初級職位員工發放類似的1,000坡元獎勵金，當時總額為1,500萬坡元。星展集團行政總裁陳淑珊表示，這筆獎勵金旨在表彰初級員工在艱難經營環境中的貢獻。

星展香港去年盈利創新高，其中零售銀行及財富管理業績表現理想。該行零售銀行業務及財富管理總監毛安杰(Ajay Mathur)表示，去年中港市場情緒顯著改善，信心回升，客戶願作更進取的財務決定。期內，該行財富管理業務的新客增長顯著，尤其內地客戶，錄得雙位數增幅，亦有淨新增資金流入，而投資和保險產品並存款業務收入按年升逾50%。該行的信用卡和貸款業務也有不俗增長。

他指該行今年將繼續聚焦吸納內地和本地客戶，增聘更多客戶經理和銷售人員，以及開設新網點。

