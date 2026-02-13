Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英偉達傳租用垃圾債融資數據中心 涉38億美元 租期長達16年

更新時間：12:28 2026-02-13 HKT
英偉達（NVDA，Nvidia）預計將租用一個正在建設中的數據中心，該中心由38億美元垃圾債券提供資金，進一步加劇人工智能基礎設施的借貸熱潮。

據彭博引述知情人士報道，資產管理公司Tract Capital支持的實體將出售這些債券，為內華達州斯托里縣一個200兆瓦數據中心和變電站的部分建設提供資金。債券交易規模在周四下午增加了1.5億美元，表明需求強勁。定價討論的收益率約為6%，。

數據中心開發商近月一直利用高收益債券市場為新設施的建設融資。兩家加密貨幣礦商Cipher Mining和TeraWulf，在Google支持下進行上述行動，而Applied Digital為依賴垃圾級評級的CoreWeave作為主要租戶的設施籌集資金。

據彭博看到的債券發行文件，英偉達的初始租約約為16年，並有權將租期延長兩個10年期。

從甲骨文到Meta，借款人已在投資級債券市場籌集了數十億美元，用於建設支持人工智能繁榮的設施，但垃圾級公司的交易較少出現。
 

