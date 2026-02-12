Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

巴拿馬港口｜長和啟動國際保障機制 要求當局磋商 斥馬士基接管構成損害

商業創科
更新時間：19:07 2026-02-12 HKT
發佈時間：19:07 2026-02-12 HKT

長和（001）宣布，已根據投資保護條約，就巴拿馬港口爭議事項通知巴拿馬，並邀請該國進行磋商，持續積極尋求解決方案。長和亦向願意接管長和兩個港口的馬士基發出通知，有關舉動將對長和造成損害，並引發法律行動；亦告誡第三方切勿就兩個貨櫃碼頭的營運，串通參與任何不合法的行動。據悉若當局強行接管兩個港口，最終會迫使整個碼頭停運。

續訴諸國內及國際法律程序

長和表示，根據投資保護條約發出爭議通知，乃基於巴拿馬採取的連串行動，其中包括巴拿馬最高法院宣告，長和的巴拿馬港口公司特許經營權違憲的決定。長和續指，除了巴拿馬港口公司早前根據特許經營合約展開仲裁程序之外，長和並將繼續諮詢法律顧問，研究所有可行途徑，包括就此事宜對巴拿馬及其代理人，以及與其串通的第三方，進一步訴諸國內及國際法律程序。

對於港口營運情況，長和指出，巴拿馬政府至今仍未就長和旗下巴拿馬港口公司於巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的營運，提供任何保證或清晰說明，並持續迫使強制停止或接管營運的行動，造成進一步干擾及損害。

該集團指，一旦於裁決正式發布後，巴拿馬港口公司的特許經營權被迫終止，其即時後果是無法營運巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港貨櫃碼頭。長和指，現階段兩個港口能否繼續營運，完全取決於巴拿馬最高法院和巴拿馬政府的行動，而此等行動顯然完全不在長和、和記港口及巴拿馬港口公司的控制範圍之內。

另一方面，巴拿馬海事管理局曾表示依賴馬士基旗下APM Terminals成為長和兩個港口的臨時管理人，而馬士亦表態願意接管。長和指出，在任何時期、以任何方式接管兩個港口，將對長和、和記港口及巴拿馬港口公司造成損害，並引發對APM Terminals或有份參與的聯屬公司的法律行動。

長和重申，一如既往繼續全力確保巴拿馬港口公司採取一切合理可行措施，保障參與營運的員工，避免干擾港口運作，維護客戶及供應商的利益，維持巴拿馬運河的船舶及貨物流通，惟須先得巴拿馬最高法院和巴拿馬政府的允許。

消息：倘被接管亦無法運作

據悉，長和這次發稿有向巴拿馬政府及馬士基等作警告的意味，消息人士指，巴拿馬兩個港口設施內的系統，一旦馬士基旗下APM Terminals強行接管，根本未必能夠接駁這些系統，就算碼頭最終被接管，日後也無法運作，會被迫停運。

