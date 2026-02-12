Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李家傑及李家誠登《福布斯》封面 提及父親李兆基 「兩方面打下穩固基礎」

商業創科
更新時間：17:08 2026-02-12 HKT
發佈時間：17:08 2026-02-12 HKT

登上福布斯2026年香港富豪榜第2位的恒地（012）主席李家傑與李家誠，接受《福布斯亞洲》訪問，表示集團未來發展方向以地產與綠色能源業務雙軌佈局。李家傑表示，父親李兆基在地產和公用事業兩方面，均打下穩固基礎，即使在逆境仍持有位於最佳地段的優質資產。李家誠則表示，未來5年中環旗艦項目將相繼落成，早年佈局的綠色能源業務亦將步入收成期，成為集團增長動力之一。

恒地主席李家傑（右）與李家誠，接受《福布斯亞洲》訪問表示集團以地產與綠色能源業務雙軌佈局。
恒地主席李家傑（右）與李家誠，接受《福布斯亞洲》訪問表示集團以地產與綠色能源業務雙軌佈局。

李家誠：有好項目應果斷出手

恒地近年聚焦中環核心商業區發展，先後成功投得多塊核心區優質地段，並發展為The Henderson及Central Yards等旗艦項目，並注入可持續發展和綠色建築元素，重塑中環天際線。李家誠表示，集團打造以「租戶為本」的建築物。報道指Central Yards首期項目已預租超過20,700平方米，佔總辦公面積約七成，他提到恒地沒有通過大幅折扣來吸引主要租戶，「簽訂的租金都是市場的高端價格。」

李家誠又表示，樓市向來有周期性波動，「很難在絕對最低點入市。所以當你覺得時機恰當、而該物業本身也是好項目，就應該果斷出手。」

Central Yards落成效果圖：

李家傑：投向地球最需要行業

除了地產業務外，恒地積極拓展綠色科技及能源領域，旗下煤氣（003）正發展太陽能、廢物轉化清潔能源等項目。李家傑亦透過家族辦公室賦生資本 (Full Vision Capital) 進一步投資全球具潛力的綠色科技初創企業。他表示：「長遠而言，我們要投向地球最需要的行業。」 作為賦生資本創始人，李家傑已將自有資金投入10間綠色科技初創企業。這些公司截至去年12月共估值達65億美元，累計融資25億美元。

他預期，未來十年綠色能源業務所貢獻的收入，有望與地產業務相若，成為集團的另一發展支柱。報道指，該集團透過煤氣公司在香港及內地開展逾1,000個太陽能項目，截至去年6月底，併網太陽能總裝機容量已達2.6吉瓦。該公用事業在2025年上半年太陽能電銷售額同比增長44%，海、陸、空交通的清潔燃料亦是發展重點之一。 

相關文章：福布斯香港富豪榜｜港股帶挈50大身家升22% 李嘉誠蟬聯首富 鄭家純保三甲

