聯想第三季收入創季度新高 楊元慶：集團成功兌現增長承諾

聯想集團（0992）公布截至2025年12月31日止第三季業績，季內收入達222億美元，按年增18%，創季度歷史新高，經調整利潤達5.89億美元，按年大幅增長36%，至5.89億美元，調整後利潤率提升至2.7%，股東應佔溢利5.46億美元，跌21%，期內因基礎設施方案業務進行戰略重組，產生一次性重組開支2.85億美元。季內人工智能（AI）相關收入表現強勁，按年飆72%，佔總收入比重達32%。董事長兼首席執行官楊元慶表示表示，集團兌現了下半年雙位數增長及保持盈利的承諾，而人工智能已成長為集團長期核心增長引擎。聯想集團業績後收市報9元，跌4.56%。

經調整利潤增36% AI收入佔比達32%

楊元慶表示，該集團兌現了下半年雙位數增長及保持盈利的承諾，所有業務板塊均實現雙位數收入增長，經調整利潤增速更達收入增速的兩倍。他指出，人工智能已成長為集團長期核心增長引擎，AI相關收入增長逾七成，佔總收入近三分之一。楊元慶續稱，個人電腦業務競爭力持續提升，市佔率創歷史新高。他相信，AI普及化趨勢將帶來巨大增長機遇，聯想會繼續推動混合AI發展，為客戶創造實際價值。季內毛利為33.5億美元，按年升13.2%，毛利率則微跌0.6個百分點至15.1%。

三大業務齊錄雙位數增長 ISG目標下一財年重回盈利

按業務劃分，智能設備業務集團（IDG）收入按年增長14%，經營利潤升15%。個人電腦業務全球市場份額達25.3%，連續第二季成為30年來唯一市佔率突破25%的供應商；智能手機銷量及激活量雙雙創下歷史新高，主要市場增長均高於行業平均水平。

基礎設施方案業務集團（ISG）收入創季度新高，按年增長31%，經營表現較上季改善。AI伺服器收入錄得高雙位數增長，項目儲備強勁達155億美元。集團正對ISG進行戰略性重組，期內產生一次性重組費用2.85億美元，預計未來三個財年每年可節省成本逾2億美元，目標在下一財年重回盈利軌道。

方案服務業務集團（SSG）收入及經營利潤分別按年增長18%及30%。其中，運維服務及項目與解決方案收入佔SSG總收入近六成，達59.9%，受惠於TruScale設備即服務及基礎設施即服務加速增長，客戶群顯著拓展。