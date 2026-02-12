馬斯克宣布xAI重組及員工離職 稱「快速增長所必需」

馬斯克早前宣佈旗下AI初創公司xAI與其火箭和衛星業務公司SpaceX合併後，傳出xAI兩名聯合創始人退出公司，最新馬斯克則在周三的公司全體員工大會上，證實公司重組及涉及一些員工離職，並表示這是xAI快速增長所必需。

據《華爾街日報》指出，馬斯克在員工大會上表示，隨着公司規模擴大，自然會進行重組，並會在這個規模上更有效率。他又指，離職的員工更適合xAI發展的早期階段。

新架構分為4個主要團隊

馬斯克在會上亦公布了xAI的新組織架構，將公司分為4個主要團隊，其中一個專注於其AI聊天機器人Grok、一個致力於專門用於編程的AI模型、第三個團隊負責圖像生成模型，第四個團隊則在推進一個名為Macrohard的項目，旨在用AI模擬軟件產品。他表示，隨著時間推移，Macrohard項目可能會成為最重要項目，因為談論的是模擬整個人類公司。

圖像生成等領先競爭對手

馬斯克又指，儘管xAI的成立時間比其他AI實驗室晚了幾年、甚至幾十年，但在圖像和影片生成、基於語音的AI和預測等領域，已經領先於競爭對手。另有員工在一段影片中亦提到，用戶現在每天使用影片生成和編輯工具Imagine創建近5,000萬個影片。

此外，xAI的X應用現在月均用戶6億，並且有超過10億用戶安裝了該應用。公司亦計劃在未來幾個月推出一款獨立的X Chat應用，以及一項新的X Money功能。

另一方面，xAI兩位聯合創始人Jimmy Ba和吳宇懷在X上發帖證實，他們也在離職人員之列，其中Jimmy Ba表示「很感激能在創業之初幫助聯合創立公司」，吳宇懷則表示「是時候開啟我的下一篇章了」。

