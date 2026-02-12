Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏利去年核心盈利及保險新造業務創新高 增派息及回購

商業創科
更新時間：10:20 2026-02-12 HKT
發佈時間：10:20 2026-02-12 HKT

宏利金融（945）公布截至去年底全年及第四季業績，全年核心盈利及保險新造業務表現均創下新高，並宣布普通股股息上調10.2%至0.485加元。同時，宏利計劃回購最多2.5%已發行普通股，預期於2月底生效。不過，消息未刺激宏利股價向上，該股暫報299.8元，跌0.07%。

核心盈利增3%至75億加元

集團表示，2025年核心盈利錄得75億加元，按固定匯率基準計算較2024年增長3%；去年第四季核心盈利錄20億加元，按年增長5%。至於2025年歸屬於股東淨收入為56億加元，按年升2億加元或2%；去年第四季淨收入為15億加元，按年減少1億加元。

新造業務價值按年升18%

此外，2025年的年度化保費等值（APE）銷售額按年升14%，新造業務CSM按年升28%，新造業務價值按年升18%。至於2025年第四季APE銷售額按年下降1%，新造業務CSM按年升21%，新造業務價值升8%。

宏利港澳業績均有強勁表現

亞洲保險業務方面，宏利香港及澳門在多項業績指標方面均有強勁表現，其中2025年全年核心盈利增26%至88億元、APE銷售額增21%至153億元、新造業務價值增31%至75億元、新造業務CSM亦增21%至63億元。

此外，2025年第四季的核心盈利亦增38%至25億元，從而帶動宏利亞洲業務的增長勢頭，以及宏利全球業務的整體表現。

宏利香港及澳門行政總裁白凱榮表示，去年第四季在強化健康保障方面取得了多項重要進展，包括與本地一家大型醫院攜手推出「門診及日間癌症治療免找數服務」、與保柏簽訂策略性合作備忘錄，以及深化社會對樂齡議題的探討與分析。另一方面，宏利人壽保險（國際）遷冊至香港，標誌集團進一步拓展本地市場的重要里程碑，亦再次印證集團對香港作為國際保險及財富管理樞紐的長遠信心。

他續指，在成功完成遷冊後，將繼續加快負責任的人工智能應用，為代理人及客戶帶來更大效益，其中一個重點項目就是推出基於生成式人工智能技術的「宏智易」(AI Sales Pro) ，為代理人提供以數據為本的分析，協助他們向客戶提供更準確、更切合需要的理財指引。
 

