蘋果傳再推遲Siri升級計畫 測試發現新問題 「有時無法正確處理查詢」

據彭博報道，蘋果公司籌劃已久的Siri虛擬助理升級計畫在最近幾周的測試中遇到了一些問題，並可能會推遲發佈多項備受期待的功能。股價方面，蘋果（AAPL）股價周三升幅收窄，收市報275.5元，僅升約0.7%。

或9月發布iOS 27時才推出

報道指出，蘋果原本計劃在3月發布的iOS 26.4作業系統更新中加入這些新功能，但目前考慮分散到未來的版本中推出，意味部分功能可能至少要到5月發布iOS 26.5、甚至9月發布iOS 27時才推出。

報道又指，蘋果最近這些挫折是其漫長而艱難的歷程一部分，該公司於2024年6月首次宣布Siri改版，同年展示了Siri一些功能，使其能夠存取個人資料和螢幕內容，從而更好地滿足用戶需求；升級後的Siri還將允許用戶透過語音精確控制蘋果和第三方應用程式，原定於2025年初推出。

原定3月與iOS 26.4同步推出

其後，蘋果去年春天推遲了新版Siri的發布，稱其將於2026年推出，但從未公佈過更具體的時間表。其後，雖然蘋果內部據報最終確定將目標定在2026年3月，並將與iOS 26.4同步推出，甚至上月也沒有改變。

不過，報道引述知情人士透露，測試中又發現軟件有新的問題，並導致了此次延期；Siri有時無法正確處理查詢，或處理請求的速度過慢。惟目前情況仍不明朗，蘋果的計畫可能還會進一步改變。

