KGI凱基委任龍淵為財富管理董事總經理 鞏固競爭優勢

KGI凱基公布，委任龍淵出任其財富管理董事總經理一職。此任命標誌著凱基在持續推進財富管理業務的戰略性拓展，進一步彰顯凱基為亞洲高淨值客戶提供度身訂制、全方位及以客為本的財富方案的承諾。

龍淵將常駐香港，並向國際財富管理部主管魏志傑匯報。他將帶領團隊推動及強化凱基的財富諮詢業務，擴展財富相關產品的分銷策略，並為客戶提供整合性的財富方案。

資料顯示，龍淵曾任職於中國及美國的滙豐、宏利、美國國際集團及美國家庭人壽保險公司等國際金融機構擔任重要職務。其中他在任職滙豐五年期間，成功推動滙豐集團中國區的財富管理業務發展，其後於2022年創立並出任集團旗下人壽保險經紀公司的首任行政總裁，持續推動財富業務發展。

魏志傑表示，此次任命鞏固了凱基於客戶長遠財富規劃目標提供更全面的方案，並進一步提升凱基在國際財富管理業務的競爭優勢。