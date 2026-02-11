華為ICT大賽首設中學組 逾900人競逐 盼擴大本地創科人才庫

香港科學園上周六（7日）舉行「第五屆華為ICT大賽2025-2026香港站」頒獎典禮，今年賽事首度增設中學組，吸引來自24間院校近900名學生參賽，為香港創科產業注入動力。

香港中文大學隊伍於大專組雲賽道（Cloud）奪冠，香港大學則贏得計算賽道（Computing）冠軍，香港教育大學則在創新賽道勝出。中學組方面，培僑書院於雲賽道奪得冠軍。三支大專組冠軍隊伍將代表香港出戰亞太區域決賽。

AI價值在於造福人類

大賽籌委會主席黃家恆表示，華為五年來透過賽事平台與本地逾40個院校及機構合作，累計培育超過3,300名創新人才，助力香港各行業數智化轉型。他還指出，人工智能的迅速發展不僅代表技術的飛躍，更標誌着人類創造與應用知識方式的根本性改變，AI技術的真正價值在於解決實際問題造福人類。

政府數字政策辦公室署理數字政策專員張宜偉指出，政府正積極推動數字化轉型，並推出30億元人工智能資助計劃，同時將於今年成立香港人工智能研發院（AIRDI），為經濟發展與產業升級注入新動能。

期盼為青年提供實戰機會

香港應用科技研究院行政總裁孫耀達表示，是次賽事首次加入中學生組別，有助及早培養年輕一代對創科的興趣。展望未來，應科院期望與華為及各界加強合作，為青年人提供更多實戰機會，共同把香港的研發優勢轉化為實際產業競爭力。

智慧城市聯盟會長楊文銳則提到，建設智慧城市需要大量ICT與新技術的專業人才。是次大賽結合競技、培訓與就業配對，全方位支援人才成長，模式值得推廣。他強調，智慧城市發展最終是以人為本，期待業界繼續培養兼具技術與社會洞察力的下一代，以創新方案解決城市管理、民生服務等實際挑戰。

