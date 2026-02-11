TVB與ViuTV經營策略歧異｜林小珍

上星期在本欄中分享了筆者在TVB主持《交易現場》的點滴，以及電視台財經節目的興衰，不料引起不少朋友和讀者的回響。剛過去的星期二，本地兩家電視台都有業績相關的消息，不如借此機會，為大家分析一下本地電視行業的最新發展。

TVB盈喜 ViuTV下半年業績改善

電視廣播(511)發出盈利預喜，預期去年EBITDA超過3.5億元，較2024年增長最少18%，整體業績亦會虧轉盈，純利預料超過5,000萬元。另一邊廂，ViuTV母公司電訊盈科(008)公布了全年業績，當中免費電視及相關業務，EBITDA有1.53億元，按年倒退兩成，看似令人失望，但仔細分析，會發現EBITDA倒退其實是發生在上半年，下半年已經恢復增長，原因之一是年內專注個人演唱會。公司預期今年會舉辦一系列團體演唱會，預計會帶動免費電視業務的財務表現回升。

TVB重廣告輕藝人

閱讀兩家公司的公布，會發現兩家電視台的業務焦點各異。電視廣播仍然不斷強調廣告收入增長，特別是去年底重頭劇《新聞女王2》大熱，推動廣告收入增長，但實情是「單天未必能夠保至尊」。第四季TVB旗下免費電視旗道合計，平日黃金時間的收視只有20.1點，按季跌0.3點，按年更加大跌1.1點。相信20點收視對管理層來說是一個重要心理關口，跌穿的話，廣告商又有理由壓價。

筆者對TVB的另一觀察是關於旗下藝人的，過去廣告客戶投放電視廣告，很多時都會用上TVB的藝人，畢竟電視台藝人理應能夠吸引電視觀眾眼球。但近期在TVB看到的廣告，選用旗下藝人代言的卻不多。佘詩曼廣告代言不少，但她早已經不是TVB經理人合約，TVB只是收到廣告時段收入。電視廣告仍然有不少熟識面孔，但為數不少是離巢藝人、電影明星以及KOL。

ViuTV積極捧藝人走出去

ViuTV的業務重點剛好相反，完全是以藝人為核心。業績中特別提到通過參與大型製作及國際級活動，提升旗下藝人的國際知名度，例如呂爵安Edan參演韓劇《模範的士3》，邱彥筒Marf 為國際級天團Coldplay香港演唱會擔任暖場嘉賓，都見到ViuTV為旗下藝人爭取機會的用心。另外，ViuTV亦爭取到旗下藝人與國際品牌，例如Sanrio和NBA合作，開拓內容及現場活動以外的收入來源。

電盈旗下的OTT業務Viu視像串流平台，亦可成為ViuTV藝人未來的助力。雖然Viu在香港的滲透率不高，但在東南亞地區市場發展順利。據市場研究機構統計，Viu在東南亞訂戶有近1,000萬，僅次於Netflix的1,280萬戶，而且增長潛力巨大。OTT業務去年EBITDA有6.2億元，按年急增56%，EBITDA邊際利潤24%，按年提高8個百分點。未來 Viu會加大發展網絡短劇，相信ViuTV藝人亦可以藉此衝出香港。

如何留住大明星？

TVB過去都曾經投放許多資源培養藝人，但可能經歷過太多藝人成名後就離巢的傷害，加上早幾年財務狀況一度惡化，令TVB現在只視藝人為一般的勞動力，不再願意花資源「棒」藝人，也不為藝人爭取在外工作的機會，但這種「因噎廢食」之舉，始終是削弱作為一家電視台的核心競爭力。而ViuTV又如何留住棒紅了的藝人，避免行TVB的舊路呢？市傳Mirror合約期還有兩年多就滿，正好考驗ViuTV管理層和藝人管理團隊的功力。

林小珍

