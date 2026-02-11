Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打CFO閃辭跳槽打擊大 股價續跌 分析︰過去為集團帶來倍數升幅 「曾產生變革性影響 」

商業創科
更新時間：16:50 2026-02-11 HKT
發佈時間：15:56 2026-02-11 HKT

渣打（2888）昨日（10日）突然宣布，財務總監杜智高（Diego De Giorgi）即時離任。同日，美國上市的另類資產管理巨頭阿波羅全球管理Apollo宣布，委任杜智高為歐洲、中東及非洲地區主管。受CFO突然跳槽影響，該股昨日午後一度急插逾6%，收市跌1.9%；其倫敦股價昨晚跌勢加劇，最多曾跌5.7%。跌勢延續至今日（11日），渣打港股早段最多跌2.8%，收市跌0.9%，報196.2元。大行高盛發表報告指今次人事變動令人意外，憂慮會影響行政總裁溫拓思（Bill Winters）的繼任計劃。

高盛發表研究報告指出，投資者對杜智高的離任反應負面，主要因為今次任命來得相當突然。該行分析指，杜智高在渣打近年推行的銀行轉型計劃中，發揮了核心作用，投資者反應顯示今次任命出乎意料。

高盛續指，隨著杜智高離任，投資者的焦點將轉移至行政總裁溫拓思的潛在繼任計劃；以及公司定於今年5月發布的企業戰略公告。

杜智高離任對渣打是沉重打擊

Jefferies分析師Joseph Dickerson指出，杜智高的離職對渣打銀行而言是「特別沉重的打擊」。他表示，杜智高不但是「適配增長」（Fit for Growth）計劃的核心驅動力，過去數年更在投資者溝通方面產生變革性影響，有助於提升股價估值倍數。數據顯示，Diego De Giorgi自2024年1月上任，在任期間股價上升超過兩倍，達到約235%。

Morningstar分析師Chan表示，已獲委任為暫任集團財務總監Peter Burrill擁有豐富經驗，是目前擔任臨時職務的合適人選。Chan指出，鑑於銀行短期重點在於完成重組計劃，預期Burrill能夠持續達成既定目標，對營運的影響有限。這應能為銀行爭取喘息空間，從容尋找合適的永久人選。

Diego De Giorgi於2024年1月出任渣打集團財務總監，被視為日後接替溫拓思擔任集團行政總裁潛在人選之一。

至於接手Diego De Giorgi職務、現年54歲的Peter Burrill，將直接向集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）匯報。他現任渣打銀行的集團中央財務主管兼副財務總監。於2017年加入渣打前，Pete曾任德意志銀行的集團總監及集團財務部聯席主管。其職業生涯於畢馬威會計師事務所開始，於該公司任職近二十年，包括十年於美國及其後十年派駐德國。

