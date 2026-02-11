報告揭獨董薪酬差距2040倍 最高達1300萬 最年輕僅25歲 專家指整體年齡仍偏高

香港獨立非執行董事協會（HKiNEDA）公布最新的本港獨立非執行董事（獨董）的統計調查報告。截止2024年財年，香港上市的企業獨董的薪酬會因企業市值、行業及上市板塊及個人情況等不同，差距明顯，其中年薪收入最高獨董與收入最低的獨董年薪，高低差距超過2000倍。

主板獨董年均薪酬26.9萬元

調查結果顯示，本港上市的主板企業獨董的薪酬年均薪酬為269,697元，中位數為212,020元。創業板（GEM）企業獨董年均薪酬為132,976元，約為主板水準的一半。不同市值上市公司的獨董薪酬差距亦顯著，市值超500億元的大型企業，其薪酬平均水準幾乎是市值不足20億元的微型企業的近三倍。

另外，部分獨董薪酬水準遠超市場平均水準，收入最高的5位從業者年薪從1297萬元至292萬元不等，而收入最低的獨董年薪只有6000元人民幣，行業高低差距約2040倍。香港獨立非執行董事協會會長楊志達表示，獨董的工作涉及合規要求和責任風險，報酬應與責任相匹配，年薪6000元人民幣，相當於每月500元的薪酬甚至低於兼職收入水平，不鼓勵會員接受此類薪酬安排。

負責今次調查的香港獨立非執行董事協會副會長黃瑋補充指，獨董薪酬需要考慮上市公司市值、行業、宏觀經濟因素等影響，「好難猜測該位從業者接受該薪酬水平的情況」。

左起： 香港獨立非執行董事協會副會長暨商業價值評估委員會主席黃瑋；會長楊志達；市場及傳媒委員會主席王澤森。何家豪攝

IT行業獨董平均年薪最低

報告還顯示，行業薪酬差異也非常明顯，其中金融服務行業的獨董以339,832元的平均薪酬領跑，資訊科技行業的獨董以213,890元的平均年薪排名最低，相比之下，兩行業薪酬差高約60%。黃瑋表示，資訊科技行業的薪酬最低的結果令人感到意外，這可能與資訊科技上市企業規模兩極化嚴重有關，不少該行業的上市公司有 83.4%屬於小型或微型股板塊，而據18C等機制上市的公司多數是未有盈利的公司，規模和盈利因素一定程度拉低了行業獨董平均薪酬。

被問及提高資訊科技行業薪酬的建議，黃瑋表示，該行業的薪酬專注於技術研發，對獨董在企業發揮的作用可能未有充分認識，並受人員供需影響大，因此該行業的獨董薪酬或難以有標準，協會未來加強市場推廣，促進科技行業獨董與其他行業的交流互動。

楊志達補充說，建議資訊科技行業上市公司或可參考騰訊早期的購股權激勵（share option）模式，用「買未來認同」的方式吸引人才擔任獨董。

僅6人任7家或以上公司獨董

港交所（388）去年7月實施的新《企業管治守則》要求， 獨董不得同時出任多於六家香港上市發行人的董事，並設三年過渡期。據報告調查結果顯示，香港市場上約有6,722名獨董共佔據8,442個獨董職位。平均來說，每家上市公司約有3.2位獨董。而在2024年中同時擔任7家或以上上市公司獨董的人數為6人。黃瑋表示，香港市場對監管要求的響應一向及時，目前僅剩6人超額任職，相信過渡期後獨董超額任職的情況將基本消除。

76%獨董年逾50 最年輕25歲

另外，調查報告顯示，2024年獨董年齡平均數為57.95 歲，與2023年比較下降1.28歲，獨董的年齡結構開始呈現年輕化趨勢。另外獨董年齡最高的達到94歲，最低則為25歲。黃說，本港獨董獨董的年齡偏高，其中76.31%超過50歲，體現了行業對資深經驗的需求。她續指，獨董的年輕化可能與越來越多科技企業來港上市有關，科企的董事會人員多為年輕人，一定程度上拉低獨董整體行業的平均年齡，至於年輕化趨勢是否持續，或仍需觀望。

在獨董代表方面，報告顯示，本港獨董佔董事會比例的中位數和平均數分別為 42.86%和 44.97%，超過了港交所規定的33%最低要求，但仍低於其他成熟資本市場50%的普遍比例。另外，上市公司董事會中有96.08%包含至少一名女性董事，較2022年和2023年的76.13%和79.45%有顯著提升。報告指出，儘管全港已有8家上市公司董事會女性獨董占比已高於一半，但是總體女性董事及女性獨董的佔比還遠遠低於男性同行，獨董行業的發展需關注女性的參與。

今次調查採用了普查方式，全覆蓋了香港股票市場2,637 家上市公司，包括2,307家主板上市公司和330家創業板上市公司，樣本數據來自香港上市公司 2024年年報。

