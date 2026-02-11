字節跳動傳夥三星自研AI晶片 目標今年量產至少10萬顆
據路透社引述消息報道，TikTok母企字節跳動正秘密研發自家AI晶片，並與南韓三星電子洽談代工生產，目標今年內量產至少10萬顆，以藉此確保先進處理器的穩定供應。
報道指，字節跳動希望在今年3月底前獲得首批晶片樣品。該款晶片主要用於AI推理任務，計劃今年生產至少10萬顆，並逐步將產量提升至35萬顆。
此外，雙方談判內容更包括極度短缺的記憶體晶片供應，能獲得三星的穩定供應對字節跳動極具吸引力。不過，字節跳動發言人回應查詢時表示，有關自家晶片項目的消息不準確，惟未有進一步說明；三星則拒絕置評。
代號「SeedChip」 擲1700億採購追落後
報道指，該自家晶片項目代號為「SeedChip」，是字節跳動將資源全面投入AI發展的關鍵一環。除此之外，字節跳動今年計劃斥資逾1,600億元人民幣進行AI相關採購，其中超過一半資金將用於購買英偉達晶片及推進自家晶片研發。
高層認落後OpenAI 阿里百度領先一步
事實上，字節跳動目前尚未推出自研晶片，惟其競爭對手阿里巴巴（9988）及百度（9888）早有佈局，阿里上月發布面向大規模AI工作的「鎮武」晶片；百度亦早已向外部客戶銷售晶片，並計劃分拆旗下晶片子公司「昆侖芯」上市。
報道指，字節跳動高管趙祺早前承認，公司的AI模型目前仍落後於OpenAI等全球領先者，但他承諾今年將繼續加大對AI發展的支援，強調AI投資將惠及公司所有部門，包括旗下聊天機械人「豆包」及其海外版「Dola」。
