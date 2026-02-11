習近平視察國家信創園 小米雷軍列席：科技引領新質生產力鮮明信號

國家主席習近平周一（9日）到北京亦莊國家信創園考察科技創新工作，據內媒報道，小米（1810）創始人雷軍有份出席，小米半日升4.72%，報37.26元。

報道引述雷軍表示，今年是「十五五」開局之年，習近平到北京考察科技創新工作，傳遞出中國加快以科技創新引領新質生產力發展的鮮明信號。「我們作為科技企業一線工作者，很榮幸能有機會現場聆聽總書記的諄諄教誨。這些都給了我們充分的鼓舞和信心，這份關懷也將轉化為全體科技企業和科技工作者創新實幹的動力。」

