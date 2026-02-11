上商推「戶口互聯」跨行分析模型功能 可連12間銀行賬戶 分析18個月現金流
更新時間：12:14 2026-02-11 HKT
發佈時間：12:14 2026-02-11 HKT

上海商業銀行今日（11日）宣佈，為企業客戶推出「戶口互聯」跨行賬戶分析模型功能。客戶只需要於「上商企業理財」進行「戶口互聯」授權後，便可享8種功能，包括跨行賬戶總覽，可連接其他11間銀行，一覽跨行賬戶的狀況；實時查看跨銀行每日總賬戶餘額及走勢；以及可檢視過去長達18個月的現金流。
另外，戶口互聯亦可分析跨銀行的支出交易，反映出賬周期模式；並提供特別交易記錄；同時按交易類型細分進出款項，如支票、現金、轉帳、匯款等；以及檢測跨行賬戶的每月定期收支，預測現金流情況。該模型亦會識別頻繁交易對象，從而強化供應商與合作夥伴的賬戶管控。
