亞馬遜獲FCC開綠燈發射4500顆衛星 今年再擲10億美元 誓與馬斯克Starlink競爭

美國聯邦通訊委員會（FCC）周二（11日）正式批准亞馬遜（Amazon）發射4,500顆衛星的請求，令其低軌道衛星群規模擴大至約7,700顆。此舉標誌著亞馬遜正全速推進其衛星互聯網服務「Leo」，以在衛星網絡領域與馬斯克旗下SpaceX展開競爭。目前SpaceX「星鏈」（Starlink）已部署逾9,000顆衛星，擁有約900萬用戶。

獲批發射二代衛星 目標年內推互聯網服務

根據FCC公告顯示，亞馬遜下一階段部署的衛星屬於第二代軌道系統，將在約400英里（約640公里）的高空運行，支援更多頻段並擴大「Leo」服務的地理覆蓋範圍。FCC要求亞馬遜必須在2032年2月10日前發射獲批總數的一半衛星，並於2035年2月10日前完成全數部署。

亞馬遜自今年4月以來，已透過不同的火箭發射商將超過150顆衛星送入軌道。公司表示，目標是在今年稍後時間正式透過「Leo」提供衛星互聯網服務。

稱發射能力短缺 造衛星較發射快

為打造太空上網服務，亞馬遜已投資100億美元發展。公司財務總監Brian Olsavsky在早前的季度報告中透露，預計今年將再額外投入10億美元。

但報道指，亞馬遜早前承認，由於火箭發射能力短缺，恐難以趕及在2026年7月前發射首批1,600顆衛星，已向監管機構申請將限期延至2028年7月，甚至要求豁免期限，但FCC尚未就此申請作出裁決。亞馬遜在申請文件中直言，Leo生產衛星的速度，遠比目前的發射速度快。