Anthropic估值衝上3500億美元 阿布扎比MGX及黑石爭相追加投資

商業創科
更新時間：11:22 2026-02-11 HKT
發佈時間：11:22 2026-02-11 HKT

據彭博引述消息報道，阿布扎比主權投資基金MGX及美國私募巨頭黑石集團（Blackstone）正爭相向Anthropic注資。在最新一輪融資中，Anthropic的估值已飆升至3,500億美元，集資額更有望突破200億美元，遠超原先目標。

阿布扎比MGX集齊三大AI公司股權

報道指，成立僅兩年的阿布扎比投資公司MGX，正就參與Anthropic的最新融資進行談判，計劃注資數億美元。若交易落實，意味MGX同時持有OpenAI、馬斯克旗下的xAI以及Anthropic的股權。相關投資公告可能於未來數日內發布，惟最終決策尚未敲定，投資規模與架構仍可能調整。

另一邊廂，黑石亦計劃在是次融資中追加2億美元投資，令其在Anthropic的總持股價值增至約10億美元。

認購反應熱烈 融資額倍增至逾200億美元

報道指，Anthropic本輪融資原本尋求100億美元，但由於投資者反應過於熱烈，目前集資額有望翻倍至超過200億美元。除了MGX和黑石，據報新加坡政府投資公司（GIC）、對沖基金Coatue Management及Iconiq Capital均承諾投資逾10億美元。此次融資將令Anthropic的估值達到3,500億美元。

Anthropic開發Claude系列人工智慧模型，該公司上周發佈名為Opus 4.6的全新系統。該公司表示，與早期版本相比，新模型在推理、編碼和複雜文本生成方面均有所提升。

