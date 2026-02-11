AI智能再掀產業災難 理財顧問勢被取代 月薪僅100美元 代處理稅務及投資

上周有新面世AI工具導致法律科技、金融數據及軟件股急挫，敲響「軟件股末日論」後，一款理財AI工具周二（10日）導致美股財富管理板塊急瀉。據彭博報道，未上市的科技初創企業Altruist推出一款AI工具能夠幫助理財顧問為客戶提供個性化的稅務及投資策略，並自動生成糧單、賬戶報表等各類文件。消息引發市場恐慌，美股財富管理板塊應聲急挫，三大券商股均錄得近年最大單日跌幅。

消息導致財富管理相關股份遭到市場拋售，截至美股收市，Raymond James周二暴跌8.7%，創2020年3月以來最大單日跌幅；嘉信理財（Charles Schwab）及LPL Financial分別急挫7.4%及8.3%，均為去年4月以來最差表現。

Altruist行政總裁Jason Wenk坦言，連他自己也對股市反應的規模感到意外，該事件使多家投資機構市值蒸發數十億美元。但他認為，這恰恰釋放出強烈訊號，凸顯其公司帶來的競爭威脅。他亦表示，這套AI工具的架構能夠取代財富管理領域的任何職位，而這些工作過去通常需要整個團隊完成，未來卻可能以每月100美元的成本透過AI高效執行。

彭博行業研究分析師Neil Sipes指出，市場憂慮AI將顛覆現有的財務諮詢與財富管理模式，導致行業競爭加劇、長遠收費受壓及市場份額重新洗牌。

瑞銀分析師Michael Brown亦坦言，目前不確定性極高，很難去證明在未來12至24個月內，AI不會對這些公司構成負面影響。

另外，Gabelli Funds基金經理John Belton則表示，市場目前陷入「先沽貨，後問問題」的心態，任何有潛在被顛覆風險的公司都在被無差別拋售。

AI摧毀業務言過其實 分析師：市場反應過敏

事實上，黑石（Blackstone）、阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management Inc.）與阿瑞斯資產管理公司（Ares Management Corp.）在內的多家資產管理巨頭高層近日紛紛出面，試圖向股東及基金主要投資人保證，市場對AI將大規模摧毀其業務的擔憂言過其實。

Ares Management行政總裁Michael Arougheti表示，對於公開市場突然「驚醒」意識到AI的顛覆性感到奇怪，強調行業早已投入大量資源應對AI機遇與風險。

對於市場恐慌，Raymond James分析師Wilma Burdis亦認為反應過敏，他強調，歸根究底，人們還是希望將金錢交託給真人管理。

定義誰為AI輸家 言之尚早

Gerber Kawasaki行政總裁Ross Gerber認為，現在斷定誰是AI輸家言之尚早，「我們處於AI發展的嬰兒期，市場卻試圖預測五年後的世界，實在為時尚早。