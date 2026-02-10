HKTV去年GMV跌1.7% 料零售環境持續挑戰 今年起不提供量化績效目標

香港科技探索（HKTV，1137）表示，去年全年錄得訂單總商品交易額（GMV）為84.3億元，按年下跌1.7%，其中HKTVmall的GMV跌3.5%，但街市即日餸GMV大增47.1%。HKTV指，鑑於零售環境及本港經濟持續面臨挑戰，加上市場波動加劇，未來的關鍵績效目標變得愈見困難，且有可能未能恰當反映其長期發展前景，因此自本財政年度起，停止提供量化的績效目標。

業務前景審慎 有機會調整或暫緩新項目

HKTV表示，對未來業務展望持審慎態度，並將繼續以審慎及嚴謹的方式，評估投資機會及妥善管理成本與風險，包括持續密切監察各項新探索項目的發展進度，並在適當情況下，就其發展作出必要調整或暫緩推進，以保障長遠利益。

去年HKTVmall GMV跌3.5% 即日餸大增47%

去年HKTVmall錄得GMV為79.8億元，按年跌3.5%；但街市即日餸年內GMV錄得3.94億元，大升47.1%。該集團認為，去年業務表現受到當前消費趨勢及消費行為轉變的影響，但仍持續拓展其穩固且不斷增長的客戶群，反映線下消費向線上消費轉移的結構性變化已屬不可逆轉。

月活囉月戶穩定在160萬名

去年HKTVmall的獨立客戶數目仍創歷史新高，達153.9萬名，按年增加1.4%。HKTVmall指，每月活躍獨立設備於去年12月維持穩定在約160萬名， 即使於假日旺季期間亦未見明顯波動，此持續穩定的流量，有助於逐步推動該集團各項新業務方案的市場採用。



