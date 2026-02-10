Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

HKTV去年GMV跌1.7% 料零售環境持續挑戰 今年起不提供量化績效目標

商業創科
更新時間：21:40 2026-02-10 HKT
發佈時間：21:40 2026-02-10 HKT

香港科技探索（HKTV，1137）表示，去年全年錄得訂單總商品交易額（GMV）為84.3億元，按年下跌1.7%，其中HKTVmall的GMV跌3.5%，但街市即日餸GMV大增47.1%。HKTV指，鑑於零售環境及本港經濟持續面臨挑戰，加上市場波動加劇，未來的關鍵績效目標變得愈見困難，且有可能未能恰當反映其長期發展前景，因此自本財政年度起，停止提供量化的績效目標。

業務前景審慎 有機會調整或暫緩新項目

HKTV表示，對未來業務展望持審慎態度，並將繼續以審慎及嚴謹的方式，評估投資機會及妥善管理成本與風險，包括持續密切監察各項新探索項目的發展進度，並在適當情況下，就其發展作出必要調整或暫緩推進，以保障長遠利益。

去年HKTVmall GMV跌3.5% 即日餸大增47%

去年HKTVmall錄得GMV為79.8億元，按年跌3.5%；但街市即日餸年內GMV錄得3.94億元，大升47.1%。該集團認為，去年業務表現受到當前消費趨勢及消費行為轉變的影響，但仍持續拓展其穩固且不斷增長的客戶群，反映線下消費向線上消費轉移的結構性變化已屬不可逆轉。

月活囉月戶穩定在160萬名

去年HKTVmall的獨立客戶數目仍創歷史新高，達153.9萬名，按年增加1.4%。HKTVmall指，每月活躍獨立設備於去年12月維持穩定在約160萬名， 即使於假日旺季期間亦未見明顯波動，此持續穩定的流量，有助於逐步推動該集團各項新業務方案的市場採用。


 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清
長者咭/樂悠咭點樣分？35+精選優惠 申請方法/文件/兩咭分別/申請教學一文睇清   
生活百科
23小時前
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
40樓業主難忍等𨋢時間長 聲稱繁忙時間「20分鐘」 寧願賤賣也要離開
海外置業
22小時前
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫列車服務一度暫停
00:34
港鐵工程車維修路軌後疑遺阻礙物 港島綫上環站至鰂魚涌站列車服務一度暫停近1小時
突發
2小時前
港大教授帶隊創業 先進半導體熱管理技術 破解電動車與AI「過熱死穴」
創科資訊
3小時前
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
最平澳門直通巴路線? ！OK巴士增深圳來往珠海澳門路線 羅湖、福田經深中通道 1.5小時直達拱北口岸
旅遊
22小時前
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
北捷讓座風波｜易服男「Fumi阿姨」踢飛老婦 法庭判罰$1000
兩岸熱話
16小時前
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
大棋盤︱英國突放寬「BNO二三代」資格 永居同步收緊？分析：赴英工作歡迎 「閒人」免問
政情
2小時前
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
罐裝蛋卷正確打開方式！餅家教用1物輕鬆開蓋 網民錯重點：教咗點拎第一條先！
飲食
21小時前
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
前何太久違受訪狂數前夫何伯！誤以為有百億身家有助創業 堅稱窮得正直：幫唔到我就走開
影視圈
2小時前
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
北上深圳辦年貨！免費年宵巴士線開通 直達6大花市 羅湖/蓮塘/福田口岸
旅遊
22小時前