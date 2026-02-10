富途3月再辦投資展 入場或贏足金金牛 BitMine主席Tom Lee將演講

富途證券宣佈，將於3月13日至14日於香港會議展覽中心舉行第三屆「富途投資展」，而展覽首日將同時舉行富途產品發佈會，公布最新升級功能。

該行表示，今屆投資展特設三大專業展區，包括「交易區」、「理財區」及「私人財富區」，覆蓋從新手投資者到高淨值客戶的多元化需求。其中「交易區」更設加密貨幣專區，展示最新的投資產品及交易工具，「理財區」則提供一對一專業財富管理諮詢服務。

講者包括各大交易所代表

此外，「富途投資展」將舉辦36場投資策略分享會及工作坊，匯聚上市公司高層管理人員、國際金融機構專家及資深市場分析師，就一系列貼市議題展開對話，講者包括BitMine董事局主席Tom Lee、以及來自各大交易所如芝加哥商品交易所﹙CME Group﹚、香港交易所﹙HKEX﹚、日本交易所集團 ﹙JPX﹚及納斯達克﹙Nasdaq﹚的資深代表。

值得注意的是，大會設豐富獎賞回饋投資者，參加者有機會贏取總值20萬元的足金金牛，同場更設財富禮包、現金寶加息券、非貨指定金額認購現金券、限量版牛牛精品及逾萬份精美紀念品。