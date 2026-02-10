Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羚邦集團斥數千萬舉辦「CON-CON」盛事 料吸3萬人參與 冀推廣香港IP

商業創科
更新時間：15:55 2026-02-10 HKT
動漫代理商羚邦集團（2230）全資舉辦首個IP潮流文化盛事「CON-CON HONG KONG 2026」，主席兼行政總裁趙小燕表示，活動斥資數千萬元，共設逾40個展位，預期一連兩天的活動吸引約3萬人次參與，包括內地、泰國等其他地區遊客。她表示，「夠膽做」此活動為了證明香港人有能力建立屬於自己的IP（知識產權），目標將其「盛事IP」以香港為起點，逐步拓展至亞洲各地。

推動多個授權IP深度融合

對於本次活動預期收益，趙小燕表示，「保本已經係賺錢」，期望通過此次盛事，將旗下授權IP與不同領域合作夥伴深度融合，進一步強化IP商業價值，帶動上下游產業發展，並連繫全球的IP供應鏈，「寓教於樂」滲透教育及社會價值元素。

另外，面對地緣政治的持續不穩定，趙小燕認為，香港擁有中西文化匯聚的天然優勢，地緣政治不會影響文化交流的本質，她表示，無論經濟環境如何，娛樂產業始終擁有強大的生命力。

CON-CON 4月舉行 展多款日本動漫IP

「CON-CON」將於4月4至5日在香港亞洲國際博覽館舉行，活動涉及多重元素及體驗活動、黑盒劇場及演出會等，當中有多個日本及本地IP，包括《機動戰士高達》、《咒術迴戰》、CASETiFY等，亦會由SONY及J.LEAGUE提供沈浸式體驗活動，觀眾更可與虛擬偶像實現手部觸碰互動。

