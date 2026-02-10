Google母企擬發「100年期債券」《沽注一擲》原型潑冷水 Motorola發百年債後殞落

Google母公司Alphabet宣佈發行美元債券，集資規模加碼至200億美元（約1,560億港元），並計劃在英國發行罕見的「100年期債券」。不過，此舉隨即引來電影《沽注一擲》主角原型Michael Burry潑冷水，更將Alphabet與昔日手機霸主Motorola相提並論。Google（GOOGL）周一股價收報324.32美元，升0.45%。

美元債規模增至200億美元

據彭博報道，Alphabet發行的美元債券規模由原先預期的150億美元增至200億美元，創下該公司有史以來最大規模的美元債券交易。市場反應極度熱烈，認購訂單總額超過1,000億美元，債券最多分為7部分，期限最長為2066年到期，其價差較美債高出0.95個百分點。

此外，Alphabet亦計劃在瑞士及英國發債，當中在英國市場更擬發行一筆極為罕見的100年期債券。這是自1990年代末科網泡沫以來，首次有科技公司嘗試發行如此長年期的債券。

「上一次發生是97年的Motorola」

然而，這種狂熱讓「大空頭」Michael Burry感到不安，他在社交平台X發文表示，Alphabet正尋求發行100年期債券，上一次發生這種事是1997年的Motorola，那是Motorola被視為巨頭的最後一年。

Burry表示，在1997年初，Motorola是美國市值及收入前25大的企業，品牌排名全美第一，甚至領先微軟。但在1998年，Nokia在手機市場超越Motorola；隨後iPhone面世，Motorola徹底淡出消費者視野。如今，Motorola市值排名已跌至第232位，銷售額僅得110億美元。

Alphabet早前表示，今年資本開支（Capex）預計將高達1,850億美元，比過去3年總和還要多。摩根士丹利預計，科技巨頭今年借貸總額將達4,000億美元，很有可能推動今年高評級債券發行量創下2.25萬億美元紀錄。