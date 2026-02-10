Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小南國多間上海門店據報突停業 訂金及儲值卡餘額無法退回 股價曾跌近三成

商業創科
更新時間：13:52 2026-02-10 HKT
發佈時間：09:33 2026-02-10 HKT

據內地傳媒報道，上海小南國（3666）旗下多間位於上海的「小南國」餐廳，突然全部結業。本報曾致電上海小南國的香港辦事處，但電話無法接通。受消息影響，該股今日曾大跌28%，低見0.025元；暫報0.027元，續跌23%。

無錫加盟店仍正常運營

內地藍鯨新聞指出，從多位消費者了解到，2月初位於上海的多間「小南國」餐廳，突然停止營業，連已經支付的年夜飯訂金和儲值卡餘額亦無法退回。不過，藍鯨新聞致電無錫、珠海的小南國分店時卻發現，這些門店仍在正常運營，當中無錫分店表示，他們屬於加盟店，不受影響。

上海小南國多家門店突然傳出閉店消息。互聯網圖片
在香港已沒有分店

小南國品牌有近30年歷史，集團並於2012年來港上市，在2015年全盛時期，各地分店多達139間。不過，根據去年中期業績報告，集團在香港已沒有分店。

另外，集團今年初公布，向獨立第三方Yam Shan Shan出售附屬公司小南國（香港）餐飲的全數股權，該附屬公司經營10間餐廳，交易的現金代價為10萬美元（約78萬港元)。完成交易之後，集團將保留兩間餐廳，據藍鯨新聞指，該兩間餐廳將易名為「Ching Ching」。

集團本月初亦曾發出通告，指出核數師並無就2024年度財務報表發表意見，而為減輕流動資金壓力，正評估今年首季再進行股本集資的可能性。

