Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

螞蟻旗下Antom支援香港小鵬汽車充電支付 將擴展海外市場

商業創科
更新時間：22:13 2026-02-09 HKT
發佈時間：22:13 2026-02-09 HKT

螞蟻集團旗下數字支付平台Antom與小鵬汽車（9868）合作的充電支付服務，已於2月9日在香港正式推出。香港小鵬車主即日起可透過XPENG APP，於全港超過1,600個合作充電樁使用AlipayHK完成掃碼支付，信用卡等支付方式將於短期內陸續接入。

第一階段聚焦亞太區 2026年擴至星馬泰

雙方合作首階段聚焦亞太區，計劃年內將服務擴展至新加坡、泰國、馬來西亞及印度尼西亞市場，並接入當地主流電子錢包，包括TrueMoney、Touch'n Go eWallet及DANA等支付工具。

Antom與小鵬汽車於2025年下半年簽訂全球支付合作協議，成為小鵬充電業務的首個全球支付合作夥伴。此次合作中，Antom為小鵬提供了專為新能源汽車行業設計的支付解決方案，整合充電場景的查找、啟停與支付流程。

小鵬充電網絡覆蓋全港逾30%公共充電樁

在香港，小鵬汽車已與本地充電運營商基石科技及香港電動能源達成合作，相關充電網絡覆蓋全港逾30%公共充電樁。目前XPENG APP已完成與基石科技充電站的系統對接。

Antom表示，此次與小鵬汽車的合作，標誌著螞蟻集團在汽車出行領域的跨境支付解決方案進入規模化落地階段。根據協議，雙方未來還將探索充電場景以外的其他合作領域。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
01:06
屯門井頭中村男子倒斃村屋內 頭部傷勢不尋常 警方暫列謀殺拘死者妻
突發
2小時前
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被喪摸畫面曝光 賣性感登台吸金屢遇狼爪
影視圈
17小時前
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
曾志偉對TVB有情有義 設鮑魚宴款待「皇牌節目」台前幕後星光熠熠 富婆美女抽中貴價茅台大獎
影視圈
19小時前
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
視帝視后等數十藝人齊聚佛山晚宴場面墟冚 幕後金主曝光 卡士媲美TVB頒獎禮
影視圈
14小時前
星島申訴王｜北角$29自助餐變長者食堂 直擊場內墟冚迫爆爭食
02:08
星島申訴王｜北角$29「酒店式」任食放題自助餐 直擊場面墟冚10分鐘被搶空
申訴熱話
3小時前
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
汪明荃辦年貨「驚人造型」惹熱議  手持巨物盡展平民巨星風範  網民：貼地過隔籬屋師奶
影視圈
13小時前
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
「郭可盈兒子」離巢逾十年脹爆罕現身 曾求婚《閃電傳真機》主持遭拒 為養家轉戰商界
影視圈
2026-02-09 09:00 HKT
百年上海街唐樓活化為藝術新地標 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY連結人心的社區橋樑
藝文資訊
1小時前
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
前《愛回家》險死男星倡「合約婚姻」：老婆玩兩年先諗續約  自嘲人窮身體差  離婚多年認心理變態
影視圈
12小時前
周三晚「萬眾開心」初配紀仁安，且看能否為譚校長建功。
譚校長愛駒初配紀仁安
馬圈快訊
2026-02-08 19:15 HKT