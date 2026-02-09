螞蟻旗下Antom支援香港小鵬汽車充電支付 將擴展海外市場

螞蟻集團旗下數字支付平台Antom與小鵬汽車（9868）合作的充電支付服務，已於2月9日在香港正式推出。香港小鵬車主即日起可透過XPENG APP，於全港超過1,600個合作充電樁使用AlipayHK完成掃碼支付，信用卡等支付方式將於短期內陸續接入。

第一階段聚焦亞太區 2026年擴至星馬泰

雙方合作首階段聚焦亞太區，計劃年內將服務擴展至新加坡、泰國、馬來西亞及印度尼西亞市場，並接入當地主流電子錢包，包括TrueMoney、Touch'n Go eWallet及DANA等支付工具。

Antom與小鵬汽車於2025年下半年簽訂全球支付合作協議，成為小鵬充電業務的首個全球支付合作夥伴。此次合作中，Antom為小鵬提供了專為新能源汽車行業設計的支付解決方案，整合充電場景的查找、啟停與支付流程。

小鵬充電網絡覆蓋全港逾30%公共充電樁

在香港，小鵬汽車已與本地充電運營商基石科技及香港電動能源達成合作，相關充電網絡覆蓋全港逾30%公共充電樁。目前XPENG APP已完成與基石科技充電站的系統對接。

Antom表示，此次與小鵬汽車的合作，標誌著螞蟻集團在汽車出行領域的跨境支付解決方案進入規模化落地階段。根據協議，雙方未來還將探索充電場景以外的其他合作領域。