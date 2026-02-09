美團等16企被人社部開展用工行政指導 高德打車遭交通部約談

中國人力資源社會保障部會同六個部門，對16家企業開展用工行政指導，維護新就業形態勞動者權益。另外，交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室組織，對阿里巴巴（9988）旗下高德打車進行約談。

促持續改進勞動管理

人社部官網顯示，近日會同中央社會工作部、中央網信辦、交通運輸部、市場監管總局、國家郵政局和全國總工會，就維護新就業形態勞動者權益，對美團（3690）、阿里旗下淘寶閃購、京東（9618）的京東秒送、閃送、順豐同城（9699）、盒馬、滴滴、T3出行、曹操出行（2643）、貨拉拉、滿幫、圓通速遞、申通快遞、中通快遞（2057）、韻達快遞、極兔快遞（1519）等16家企業開展用工行政指導。

會議要求有關企業全面落實用工主體責任，持續改進勞動管理，切實保障好新就業形態勞動者權益。

高德打車被指壓低運價

另外，交通運輸部指出約談高德打車，主要是對合作網約車平台管理不到位、壓低運價、應急處置不當等突出問題，當局要求高德打車立即落實約談要求，深刻反思，采取針對性措施，確保全面整改到位，切實維護司機群體合法權益。

高德：嚴格落實約談要求

高德打車表示，將嚴格落實約談要求，汲取教訓，補齊短板，舉一反三，全面整改，進一步增強風險意識，切實履行企業責任，依法合規經營，及時化解矛盾問題，維護公平競爭市場秩序，保障司機群體合法權益。