牛市未完 港股有力再創新高｜曾淵滄

今年1月29日，恒生指數升上28000點之後，馬上向下調整，這是符合慢牛走勢，即進三步、退兩步。基本上，牛市仍未結束，28000點不該是見頂之點，調整結束後恒指有條件再創新高，調整幅度越大，將來回升的幅度也越大。整體而言，市場仍有不少值得憧憬的條件，這包括美國聯儲局減息、中國人民銀行減息兼降準、中央財政支出增加、企業盈利增長……這些利好條件一定足以讓股市再創新高。

沃什料僅表面「鷹派」

今天先談美國聯儲局減息，特朗普已經正式提名沃什為下一任的聯儲局主席，有趣的是特朗普的提名公布後，黃金與白銀的價格大跌，股市也受到影響而跌，原來，市場認為沃什是屬於「鷹派」人物，所謂「鷹派」即不喜歡隨意減息。

原本，市場認為特朗普一定會提名一位絕對聽話，未上任已經公開表示會大幅減息的人當聯儲局主席，豈知竟是一位在過去言論偏向「鷹派」的沃什獲得提名。市場的期望出現落差，於是美元匯率上升，而正在狂炒的黃金、白銀價格狂瀉，影響了股市，而且影響力至今未消失，很可能要等到沃什正式上任後，我們才知道他是否「鷹派」。

對特朗普來說，他是急着要減息，因減息能推動經濟繁榮，有利於共和黨在今年11月國會中期選舉的選情，特朗普甚至出動司法部去調查現任聯儲局主席鮑威爾有沒有在不久前的聯儲局維修中犯了法。人人都認為這是在向鮑威爾施壓的行為，結果，最近一次的聯儲局議息，沒有減息，鮑威爾沒有因為司法部的行動而改變他的決定。但是，特朗普也不會因為自己急着要減息，而找一名只懂奉承的「阿貓阿狗」當聯儲局主席。

特朗普的提名需要得到參議院的批准，參議院不可能批准一名沒有個性、不會維護聯儲局獨立運作精神的人當主席。而且，如果聯儲局主席是一名唯命是從、只懂得減息的人，那麼，美元的國際地位將迅速崩潰，全世界會拋售美國國債，美國政府的赤字如何填補？

因此，特朗普是需要找一名至少表面上看起來像「鷹派」的人當主席，而實際上，這個人很肯定也早就與特朗普有了默契，表面「鷹派」，但是上任後會連續減息。

特朗普當總統對中國有利

除了要等待沃什上任，在今年5月鮑威爾任滿之前，聯儲局也是有減息的條件，不要以為鮑威爾會刻意與特朗普對着幹而不減息。不會的，他是一名稱職的主席，他要維持聯儲局獨立運作，不受總統干預，需要加息就加息，需要減息就減息。目前美國經濟的確不佳，Al應用日廣，處處裁員，特朗普在全世界召喚其他國家到美國開工廠，承諾者不少，但是錢仍未到位，工廠當然還沒有建。

數日前，特朗普又與習近平通電話，特朗普對習近平讚不絕口，口口聲聲說他是習近平的好朋友，為甚麼？理由是目前全世界以實際行動支持特朗普的國家就是中國，中國大手買入美國的大豆、石油，為特朗普爭取選票，是的，特朗普當總統對中國最有利，因為特朗普正在努力的把美國的盟國趕到中國的懷抱。

曾淵滄

