金發局冀解決技術問題 助國際公司納入互聯互通機制

香港金融發展局（金發局）新任行政總監董一岳接受訪問時表示，目前正與400多位行業領袖交流並收集意見，冀於今年中推第二版包括有具體建議的資本市場研究報告，並透露報告重點建議包括擴寬互聯互通範圍至國際公司所涉及的技術操作問題，和探討吸引耐心資本的具體機制。

納入規則僅計算港上市股份市值

本月4日履新的董一岳指出，互聯互通機制上已允許納入國際公司，但國際公司納入港股通有實際操作難題，主要問題在於許多國際公司的第一上市地在倫敦或紐約等地，恒指成分股納入規則僅計算公司香港上市股份的市值，導致它們難以滿足納入恒生指數成分股市值要求，進而無法納入港股通。他續稱，局方正與指數公司等不同持份者積極溝通，希望透過優化計算機制等方式，讓更多國際公司可納入港股通，屆時既讓國際公司受益，也能讓內地投資者透過安全機制投資優質的海外公司。他還說，為吸引更多公司來港第二上市，還可研究將符合要求在港第二上市的公司納入至港股通。

籲政府重點拓債券市場

去年報告中有關吸引長期「耐心資本」的討論，獲業界廣泛關注與回應。董一岳指出，為推動相關發展，建議政府可重點發展債券市場，債券市場可作為「避風港」，能在股市波動時穩定資金流，防止資金外流至其他地區。

其他金融建議方面，董一岳說，本港同股不同權機制可盡快優化，過去只有約30間此類企業在港上市，遠低於同類公司在美國市場上市比例，隨着創新元素在企業中的重要性提升，本港或需要鬆綁限制，以滿足科企創辦人對公司控制權的合理需求。

短期將聚焦印尼市場

在對外推廣方面，金發局短期內將聚焦印尼市場，印尼不僅人口眾多，伊斯蘭金融也相對成熟，而香港則具備完善保險體系與金融基建，雙方在金融領域可互補學習。他透露即將出發去印尼，是他上任來首次出差。金發局也會持續關注中東、歐美等新興和成熟市場，並會通過閉門會議、商業對接等方式深化合作。

歐美資金逐步回流香港

被問及歐美投資者對香港的最新看法，董一岳說：「成熟市場對香港嘅投資熱情已經返咗嚟啦」，已觀察到歐美資金正逐步回流香港市場，其中歐洲資金的快速回流趨勢明顯，尤其是2025年1月中國人工智能初創公司DeepSeek所帶來的轉折點後，可能讓歐洲投資者意識到過去幾年或低估了中國經濟的實際分量。目前中國約佔全球GDP的17%，美國則約佔25%，然而此一經濟比重已充分反映在歐洲投資者的投資配置中，雖仍有不確定性，惟從歐洲市場的現時反應來看，他們可能已對此進行了部署調整。