和記夥AI方案供應商 助客戶轉型 「可以似用緊部智能機咁簡單」

全球人工智能（AI）熱潮持續，和記電訊（215）亦全力拓展相關業務，新任行政總裁何偉榮接受本報專訪時指出，去年調查逾300間企業中，超過四成中小企仍未採用AI，主因是回報難預估、缺乏技術人才及系統整合困難，而近半年的客戶查詢中，逾九成與AI應用相關。他表示，「AI並非遙不可及，可以似用緊部智能機咁簡單」，集團已夥拍AI方案供應商，助客戶推動AI轉型。

生產力局早前公布調查指，應用AI過程中，人才培育速度未能匹配技術發展步伐，成為企業推動AI應用的首要挑戰。何偉榮亦指，AI不只是智能管家，更「識慳錢」，惟技術人才短缺是所有企業的共同難題。

CTO服務月費低至數百元

何偉榮指出，旗下3Business面向中小企推出的「CTO服務」，為企業量身部署AI系統，更可協助分析用電及網絡資源，優化營運成本，月費則低至數百元。現時客戶主要來自零售、酒店、物業管理及教育行業，一站式AI代理應用方案及人工智能聊天機械人等服務最受歡迎，殷切需求帶動3Business企業方案去年上半年收益按年增30%。

AI浪潮下，香港教育局亦推出「『智』啟學教」津貼，中小學可申請50萬元政府資助。何偉榮表示，正積極瞭解學校需求，並提供免費諮詢服務同協助學校提交申請，確保方案符合撥款資格並順利落地。

農曆新年假將至，港人外游需求旺，何偉榮指，早前推出一卡適用全球222個地區的「世界 Plan」反應正面，近八成受訪者認為其300至400元的月費頗具吸引力，客戶數目正穩步上升。他明言，「不想鬥價錢，只想鬥服務」，誓以服務差異化應對競爭。他又指，目前已在14個繁忙港鐵站完成5G黃金頻譜升級工程，並配合北部都會區的發展，完成提升大欖隧道及港鐵屯馬線錦上路等主要交通樞紐網絡流暢度。