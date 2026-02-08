馬斯克警告若沒AI和機器人 美國1000%走向破產 稱Optimus是「無限印鈔機」

Tesla行政總裁馬斯克上周在一場Podcast訪談節目中警告，若沒有人工智能（AI）和機器人技術，美國1000%會走向破產及衰落，並明言有關技術是「唯一能夠解決國家債務問題的辦法」。此外，馬斯克將Tesla人形機器人「Optimus」形容為「無限印鈔機」，更認為機器人可實現低成本自我製造，並帶來經濟規模擴張。

稱美國國債正瘋狂激增

綜合媒體報道，馬斯克指美國目前38.5萬億美元債務的利息支出，每年約達萬億美元，甚至已超過美國軍費預算，認為「若沒有AI與機器人技術，我們就真的徹底完了，因為美國國債正瘋狂激增」。

當被問到AI與機器人技術能夠推動經濟增長及減輕債務負擔時，為何在擔任政府效率部（DOGE）負責人期間要大力削減開支，馬斯克則回應指擔心政府存在浪費與欺詐行為。談到在DOGE工作經歷時，馬斯克表示原本希望能夠減緩美國難以為繼的財政趨勢，並為AI和機器人技術拉動經濟增長爭取更多時間。

事實上，馬斯克去年11月曾發表類似言論，指大規模部署AI和機器人技術是解決美國債務危機的唯一途徑，但他也提醒，這些技術帶來的商品和服務產出增長，可能會引發嚴重通縮。

太空3年內成部署AI熱點

對於AI未來發展，馬斯克指未來3年內太空將成為部署AI（包括數據中心等）最具經濟性地點，因在地面擴大電力規模，比在太空擴大更困難，而太空中太陽能板的效率大約是地面5倍，且不需要電池，亦毋須應對晝夜​​循環、天氣變化及大氣層等影響。

他認為，未來每年從地球發射衛星產生1太瓦的太空算力是可行的，而這一數字是目前美國總耗電量的2倍。他又透露，計劃透過旗下SpaceX正在準備每年進行1萬次發射、甚至2萬至3萬次發射，目標5年後其太空算力將超過全球總和。

「數位人類」將遠超人類

馬斯克相信，AI將成為人類社會中不可忽視的力量，未來「模擬數位人類」將遠超人類數量，而人類將難以直接控制遠超自身的AI，某個時刻人類智能將只佔所有智能的1%以下，所以「設想用任何方法維持對其控制都是愚蠢」，當務之急則是確保其價值觀與人類文明的延續目標一致。 因此，馬斯克另一旗下公司xAI的使命是將意識延續至未來，將智慧傳承至未來，他認為這一目標最有可能為人類締造一個美好未來，也是他能想到的最佳方向。

他強調，不應訓練AI追求「政治正確」，而應堅持事實，否則可能導致系統出現欺騙性行為，並預測2026年內可能實現AI對人類能力的全面數位化模擬，徹底改變許多產業。

機器人可低成本自我製造

機器人技術方面，馬斯克更將Tesla旗下人形機器人「Optimus」形容為「無限印鈔機」，未來發展靠3樣呈指數級增長的技術，彼此間還會形成遞迴式的相互增益，包括數字智能、AI晶片和機電操控的靈巧度，並認為機器人未來可實現低成本自我製造，帶來經濟規模擴張。

此外，為了支撐算力與機器人計劃，未來可能涉足自建晶圓廠「TeraFab」及核心能源設備製造，以解決產能瓶頸。

中國在礦產精煉等佔主導

馬斯克談到Optimus與中國人形機器人的比較，認為Optimus擁有高度智能，且機電操控靈巧度將與人類持平，但宇樹科技的機器人並不具備這樣的能力。不過，他指中國是製造業強國，中國汽車以至絕大多數製造品會形成一波海量的出口潮，而且中國在基礎礦產精煉等方面佔據絕對主導地位，「大概是世界其他地區總和的兩倍」，所以任何特定產品都將含有中國元素。

他更認為，Optimus是美國維持製造業競爭力的唯一希望，如果在美國沒有突破性創新的情況下，中國未來幾年將完全主導AI、電動車製造和機器人製造。

