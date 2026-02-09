涉擔保北京項目 買方入稟阻走資 高院下令禁張瑜平妻子轉移亨得利股權

亨得利控股（3389）董事局前主席張瑜平擔保了北京房地產項目發展商股份交易，去年初遭法庭頒下臨時全球禁制令，禁止轉移約2.8億元人民幣資產。然而，張瑜平去年按照家事法庭的命令，無償轉讓7.4億股亨得利股份予妻子馮稼喬，約佔亨得利股份一成七。法官鄭蕙心日前於高等法院批准交易買方北京誠義豪泰投資管理有限公司申請，發出臨時禁制令，暫時禁止馮稼喬轉移手上7.4億股亨得利股份。

原告為北京誠義豪泰投資管理

原告為北京誠義豪泰投資管理有限公司，被告為亨得利控股有限公司董事局前主席張瑜平及妻子馮稼喬。原告作為買方，北京王府世纪發展有限公司及其間接大股東王志才作為賣方，在2012年12月3日簽訂了轉讓框架協議，同意以1.9億元人民幣購買北京耀輝房地產有限公司3.2%股份，以及股東貸款3,155萬元人民幣。北京耀輝為一間中國有限公司，在北京擁有並正在開發一個房地產項目。張瑜平同日簽訂擔保函，擔保履行賣方的義務。雙方執行交易時出現分歧，現正交由中國國際經濟貿易仲裁委員會仲裁。

張氏家族有轉移資產風險

據悉，由於張瑜平及妻子馮稼喬兒子張泳麟今年1月23日透過其公司Empire Charm Limited取得兩成二亨得利股份，連同馮稼喬、姊妹張淑媛及祖母肖美容，張氏家族持有亨得利超過七成股份，持有亨得利絕對控制權，有確實風險轉移資產，法庭遂批准臨時禁制令，禁制馮稼喬轉讓涉案股份。

法庭紀錄顯示，法庭去年1月2日根據原告單方面申請，批出臨時全球禁制令，禁止張瑜平轉移價值約2.8億元人民幣資產，禁制令其後在同年5月29日被法庭撤銷。原告在翌月9日向法庭申請上訴許可，提出暫緩撤銷禁制令，7月11日獲法庭批准暫緩撤銷禁制令，令禁制令暫時維持有效。

亨得利公開資料則顯示，在法庭暫緩撤銷禁制令前、排期審理期間，馮稼喬在6月23至24日按照家事法庭的命令，從張瑜平手中以0元代價獲得亨得利一成七的股權。

案件編號：HCCT 1/2025

本報記者